標普500獲利動能強、全球股市續攀高 優先布局全球龍頭成長主動式 ETF

台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰表示，根據Goldman Sachs預估，標普500今年預估獲利成長率為7%、2026年獲利成長率更上看14%，在標普500的11大產業中，2026年獲利成長率預估均為正成長，其中有十大產業獲利成長率更有雙位數成長表現。企業獲利成長是股市上漲最大助力，在標普500業獲利勁揚帶動下，全球股市可望持續攀高，龍頭股將是上攻的領頭羊，建議優先布局全球龍頭成長主動式ETF掌握先機。

台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰表示，2025年標普500獲利成長率因貿易戰等議題，分析師已提前下修至7%後便維持此水平，後續如果隨著川普政府放鬆監管等利多方案加持，指標大型股有機會維持成長，將進一步帶動整體產業業績表現，因此分析師看好標普500企業2026年獲利成長率可上看14%，其中成長力道最強的前三大產業分別為資訊科技產業、能源與工業。近年大型企業憑藉其規模優勢和創新能力，在面對市場風險和科技變革時，展現出更強的韌性。

台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）為國內首檔聚焦在全球龍頭股的主動式ETF，布局大型股中的成長股或深具潛力的成長股，透過量化成長因子篩選並納入經理人主動操作，兼具主動基金交易靈活特質與被動ETF透明度與交易效率，發行價為10元，預計在8月4至8日展開募集，並預計於8月27日掛牌上市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。