快訊

輸美商品拚到20%關稅 越南拿到協議卻恐踩進地雷？

彰化至台中近海驚見「超強對流胞」特徵 鄭明典：恐狂風暴雨+冰雹

本地AI手機遭噴「就是笑話」！內行人反點出最大特色：取向不一樣

響應亞資中心政策 安聯投信將在台發行集團全球首檔主動式 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣發展亞洲資產管理中心再現重要進展，以主動式資產管理著稱的重量級外資投信，安聯環球集團的安聯投信即將加入台灣ETF市場，其募集發行安聯台灣高息成長主動式ETF，證券投資信託基金受益憑證7月4日正式向臺灣證券交易所申請掛牌上市，安聯投信亦成為第一家響應亞洲資產管理中心發行ETF的新進外資投信。

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會2024年9月提出五大重點計畫及16項推動策略，其中「壯大資產管理計畫」著重吸引外國資產管理業投資，引導已在本國投資的外國資產管理業者，擴大對台灣的投資；證交所積極配合政府政策，規劃三大策略，包含推出多元ETF商品，即配合主管機關開放主動式ETF及被動式多資產ETF，鼓勵外資投信在臺設點、擴大業務規模，進而厚植本地資產管理人才。

安聯投信表示，此次進軍台灣主動式ETF市場，為安聯環球集團首度在全球推出主動式ETF的重要戰略決策，以台灣作為全球首發市場，除了肯定台灣資本市場的成熟和活力，也同時看好台灣市場資金需求的多面向。安聯引進新投資策略，亦象徵安聯在台發展35年的里程碑，未來將持續引進多元化資產管理解決方案，強化在地化發展，助力台灣資本市場邁向國際。

證交所表示，金管會2025年開放投信發行主動式ETF，自首檔野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）於今年5月5日上市後，陸續有群益臺灣精選強棒主動式ETF（00982A）、統一台股增長主動式ETF（00981A）及中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）等主動式ETF掛牌上市，目前已累計四檔主動式ETF上市，多檔新型態ETF掛牌上市為推動臺灣成為亞洲資產管理中心的重要成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 外資

延伸閱讀

亞資中心 首波六國銀開業

證交所助優質企業IPO

安聯主動式ETF 申請掛牌

凱基證券全面完成跨境集保保管 海外資產管理升級

相關新聞

他擁250萬資金卻不敢「高點存股」！網勸：無腦買0050就對了

今年以來台股震盪劇烈，對新手小白而言投資困難度提升。PTT一名網友表示自己有250萬資金，苦惱不知如何投資，在列出買0050、個股如聯發科與聯詠、台積電，或是選擇低基期個股如三商壽、台泥等選項後，他坦言「現在22XXX點感覺怎麼存股都不對」。該問題引起大量網友留言，有人鼓勵他長期投資ETF，也有人直言市場仍處高點。

他想靠006208與00713股息養房、辭職靠投資維生！全網轟天真

不少人希望依靠投資達成財富自由的目的。一位網友在PTT分享一套聲稱「低薪族也能靠股票買房、退休」的投資方法，內容包括定期投入ETF（006208）、轉換高股息ETF（00713）後進行質押貸款、用以支付房貸頭期，再靠配息支應貸款，打造「股息養房」模式。該網友好奇詢問：「這樣真的能行嗎？我想辭掉現在高薪工作靠股票生活」，此言一出，引爆版上網友批評聲浪，有人直言「頭期都要借還想買房」、「你真的是高薪？」、「整篇看下來只覺得你很勇」。

從「0050跌0.5%恐慌賣出」到長抱正二滿4年！他曝3招強化投資信念

台股高檔震盪，不少投資人對長期投資信念動搖之際，一名網友在PTT分享自己的「長期投資心態洗腦術」，坦言自己曾是連0050跌0.5%都會恐慌賣出的散戶，如今卻能長抱正二ETF四年不動。他自創三套心法，包括「做白日夢」、「重複洗腦短句」與「模擬有錢人生活」來強化對長期投資的信念，引發熱烈討論，網友一方面大讚創意實用，另一方面也有人冷嘲「這不如念心經或刪APP來得快」。

台股ETF受益人上周減4.1萬人 但00919、00982A等9檔逆勢創高

根據集保戶股權分散7月4日最新統計資料顯示，73檔台股ETF受益人近一周減少41,756人，總人數1,122萬8,138...

安聯主動式ETF 申請掛牌

臺灣證券交易所昨（7）日宣布，以主動式資產管理著稱的安聯環球集團旗下安聯投信，募集發行的安聯台灣高息成長主動式ETF，日...

股票型ETF吸金力強 0050最受青睞 稱冠亞洲同類產品

散戶投資人搶買台灣掛牌的股票型ETF，加上新台幣走強，推升資金流入，今年吸金規模高居亞洲之冠，甚至高於南韓和中國大陸今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。