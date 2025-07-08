響應亞資中心政策 安聯投信將在台發行集團全球首檔主動式 ETF

臺灣發展亞洲資產管理中心再現重要進展，以主動式資產管理著稱的重量級外資投信，安聯環球集團的安聯投信即將加入台灣ETF市場，其募集發行安聯台灣高息成長主動式ETF，證券投資信託基金受益憑證7月4日正式向臺灣證券交易所申請掛牌上市，安聯投信亦成為第一家響應亞洲資產管理中心發行ETF的新進外資投信。

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會2024年9月提出五大重點計畫及16項推動策略，其中「壯大資產管理計畫」著重吸引外國資產管理業投資，引導已在本國投資的外國資產管理業者，擴大對台灣的投資；證交所積極配合政府政策，規劃三大策略，包含推出多元ETF商品，即配合主管機關開放主動式ETF及被動式多資產ETF，鼓勵外資投信在臺設點、擴大業務規模，進而厚植本地資產管理人才。

安聯投信表示，此次進軍台灣主動式ETF市場，為安聯環球集團首度在全球推出主動式ETF的重要戰略決策，以台灣作為全球首發市場，除了肯定台灣資本市場的成熟和活力，也同時看好台灣市場資金需求的多面向。安聯引進新投資策略，亦象徵安聯在台發展35年的里程碑，未來將持續引進多元化資產管理解決方案，強化在地化發展，助力台灣資本市場邁向國際。

證交所表示，金管會2025年開放投信發行主動式ETF，自首檔野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）於今年5月5日上市後，陸續有群益臺灣精選強棒主動式ETF（00982A）、統一台股增長主動式ETF（00981A）及中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）等主動式ETF掛牌上市，目前已累計四檔主動式ETF上市，多檔新型態ETF掛牌上市為推動臺灣成為亞洲資產管理中心的重要成果。

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