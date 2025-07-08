台股ETF受益人上周減4.1萬人 但00919、00982A等9檔逆勢創高

根據集保戶股權分散7月4日最新統計資料顯示，73檔台股ETF受益人近一周減少41,756人，總人數1,122萬8,138人終止創高，不過今年來還是增加100萬2,302人。雖然台股ETF受益人上周減少，但仍有群益台灣精選高息（00919）、群益臺灣加權反1（00686R）、主動群益台灣強棒（00982A）、國泰臺灣加權正2（00663L）、國泰臺灣加權反1（00664R）、元大台灣50（0050）、聯邦台精彩50（009804）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）共9檔受益人逆勢創高；整體來看，00919表現出色，3檔主動式台股ETF全數創新高，團隊績效來看，群益投信旗下有3檔上榜最多。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志強調，全球金融市場近期呈現風險偏好升溫格局，主要受聯準會政策轉向預期及地緣政治緩和雙重驅動。聯準會主席鮑爾於國會聽證會釋出關鍵政策訊號，首度承認「風險平衡轉向」，強調貨幣決策將取決於經濟條件而非預設時程，並鬆口關稅政策若未顯著推升通膨，可能啟動寬鬆周期。此談話使市場解讀為鴿派轉向，9月降息機率升至70%，資金轉向風險性資產，反映投資人情緒顯著改善。

謝明志表示，高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，川普TACO交易模式已被資本市場熟悉，未來影響程度將呈邊際效應下的遞減，雖然外資熱錢讓整個夏天更為炙熱，但同樣也是颱風居多的季節，漲多就是最大的利空，盤勢拉回調整在不遠處，保持漲多理性賣，跌深勇敢買邏輯須貫徹下去，選股不選市還是現階段較適宜的策略，透過主動選股與靈活調整、保持彈性，可望於高波動的市場中脫穎而出。

陳沅易強調，AI 仍為市場主要焦點，因此資產配置理應續保持守中有攻，攻中有守態勢，攻擊面以AI與生技為主，看好AI 零組件與半導體等，防守面則可續著眼高殖利率航空、資產、遊戲與銀行型金控股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。