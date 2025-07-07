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股票型ETF吸金力強 0050最受青睞 稱冠亞洲同類產品

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
股票型ETF，吸金力強。聯合報系資料照
股票型ETF，吸金力強。聯合報系資料照

散戶投資人搶買台灣掛牌的股票型ETF，加上新台幣走強，推升資金流入，今年吸金規模高居亞洲之冠，甚至高於南韓和中國大陸今年流入同類ETF的總和。

彭博資訊統計，今年以來，台灣股票型ETF吸引逾190億美元資金流入，規模居亞洲同類產品之冠，已幾乎追平2024年全年吸金金額。這波強勁資金流入，凸顯台灣散戶買盤的影響力。

雖然外資今年來在台股賣超30億美元，為亞洲第四大，但加權指數僅下跌約2%。

新台幣走勢強勁，也帶動本地資金轉進，市場掀起「賣美股、買台股」的輪動效應，進一步推升ETF買氣。

國泰投信投資長鄭立誠指出，每當大盤回檔，台股ETF流入的資金就會增加，顯示本地投資人偏好逢低布局。隨著資金從美元資產轉向台股，ETF規模也同步擴大。

台灣規模最大ETF元大台灣50（0050），今年來吸引62億美元資金流入，為2025年區域同類產品之最。這波買氣主要受惠於調降費用和分拆，讓散戶入手門檻降低，加上這檔ETF近六成資產配置在全球最大晶圓代工廠台積電，吸引大量投資人進場。

元大投信董事長劉宗聖表示，台灣民眾對加權指數和半導體產業的信心仍相當強，帶動本地ETF受益人數持續成長。

他指出，目前全台約有200萬人定期定額投資ETF，每月可為台股ETF帶進約150億元（約5.19億美元）。

根據產業數據與彭博資訊，台灣整體ETF市場資產去年暴增64%，達到6.4兆元，規模已居亞洲第三，其中以股票型和債券型產品為大宗。

彭博資訊資深分析師認為，台灣散戶市場成熟，投資人素質高，有助本地ETF成長速度超越區域其他國家。

此外，台灣主管機關也正推動多項措施，進一步活絡ETF產業。近日已核准台日ETF互掛，讓相關產品能在兩地同步上市。

同時，外資近期頻頻買進台灣ETF，藉此押注新台幣走勢。中央銀行則針對外資換匯購股規範徵詢意見，擬收緊外資購買ETF時的換匯限制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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