利率與政策不確定性影響 債券ETF受益人數連六減

債券市場持續面臨利率與政策不確定性影響，債券ETF人氣明顯降溫。法人表示，全市場債券ETF受益人數已連續六周下滑，總人數跌至195.1萬人，續寫今年新低。不過，在整體低迷中，仍有少數債券ETF逆勢吸金，顯示特定產品具備穩健吸引力。

根據集保中心公布的7月4日最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人連續六周減少，上周共減少2,913人，整體今年來減少150,510人，總受益人來到1,951,065人，續創下今年來新低紀錄。

進一步觀察，仍有部分債券ETF逆勢吸引資金，最新統計顯示，共有七檔債券ETF受益人數創新高，整體以非投資等級債最受青睞。其中，群益優選非投等債（00953B）今年以來受益人數增加27,122人，人氣最旺，也是唯一增加人數突破萬人的債券ETF。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，雖然近期在美元走弱，聯準會降息預期延後以及美國財政赤字疑慮下，使得整體債券ETF受益人數持續流出；川普關稅以及大而美法案持續壓抑市場投資氣氛，但受惠於經濟數據仍佳，推升風險性資產價格上漲，股市與非投等債表現相對較佳，而公債則持續承壓。而在殖利率仍具吸引力下，市場也偏好鎖高利率的券種，截至上周，美國非投等債連續第十周呈現淨流入，全年淨流入115億美金。

聯準會對於降息將繼續保持耐心，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而在市場變化難測的情況下，債券投資更應該回歸初心，聚焦在利息收入，而在當前景氣仍具韌性下，非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，其後續表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。