九檔台股ETF 受益人創高

台股震盪，連帶整體台股ETF受益人數近周終止創高步伐，不過，仍有元大台灣50、群益台灣精選高息等九檔台股ETF受益人逆勢創高。展望台股後市，法人認為，中長期台股後市表現不看淡，若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

根據集保戶股權分散7月4日最新統計資料顯示，73檔台股ETF受益人近一周減少41,756人，總人數來到11,228,138人，不過，元大台灣50、聯邦台精彩50、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選、國泰臺灣加權正2、群益台灣精選高息、國泰臺灣加權反1、群益臺灣加權反1共九檔受益人逆勢創高。

雖然台股ETF受益人上周減少，不過今年來還是增加1,002,302人。

群益台灣精選高息經理人謝明志指出，聯準會主席鮑爾於國會聽證會釋出關鍵政策訊號，首度承認「風險平衡轉向」，強調貨幣決策將取決於經濟條件而非預設時程，並鬆口關稅政策若未顯著推升通膨，可能啟動寬鬆周期。

此談話使市場解讀為鴿派轉向，9月降息機率升至70%，資金轉向風險性資產，反映投資人情緒顯著改善。

高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。

主動統一台股增長基金經理人陳釧瑤指出，第3季投資路上確實有幾個「路障」，主要來自關稅到期的不確定性及第2季財報帶來的雜音。

不過，隨著輝達預告明年將推出新晶片Rubin、Apple摩拳擦掌準備發布摺疊機、Amazon與Meta擴大ASIC產量等消息，這些重磅利多有望成為台股續航的強勁引擎。

目前AI產業鏈依然是主旋律，從ASIC供應鏈到相關零組件都是市場的寵兒。另一方面，正值企業股東會旺季，看好高殖利率概念股在市場風雨飄搖時展現堅實的防禦力，化身資金避風港。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，仍以AI為市場主要焦點，因此資產配置理應持續保持守中有攻，攻中有守態勢，攻擊面以AI與生技為主，看好AI零組件與半導體等，防守面則可保持著眼高殖利率航空、資產、遊戲與銀行型金控股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。