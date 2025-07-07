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安聯投信響應亞資中心政策 申請發行主動式ETF

中央社／ 台北7日電

證交所今天發布新聞稿表示，安聯環球集團旗下的安聯投信，將在台灣發行集團全球首檔主動式ETF，已於7月4日提出申請。安聯成為第1家響應亞洲資產管理中心發行ETF的新進外資投信。

證交所表示，安聯環球集團為主動式資產管理著稱的重量級外資投信，旗下安聯投信即將加入台灣ETF市場，募集發行安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A），已於7月4日向證交所申請掛牌上市。

安聯投信表示，此次進軍台灣主動式ETF市場，為安聯環球集團首度在全球推出主動式ETF的重要戰略決策，以台灣作為全球首發市場，除了肯定台灣資本市場的成熟和活力，也同時看好台灣市場資金需求的多面向。

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會2024年9月提出5大重點計畫及16項推動策略，其中「壯大資產管理計畫」著重吸引外國資產管理業投資，引導已在本國投資的外國資產管理業者，擴大對台投資。

證交所表示，自金管會今年初開放投信發行主動式ETF以來，首檔野村台灣智慧優選主動式ETF（00980A）於5月5日上市，群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、統一台股增長主動式ETF（00981A）及中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）也陸續掛牌，累計目前已有4檔主動式ETF上市，為台灣推動亞洲資產管理中心計畫的重要成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 證交所

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