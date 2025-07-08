從「0050跌0.5%恐慌賣出」到長抱正二滿4年！他曝3招強化投資信念

台股高檔震盪，不少投資人對長期投資信念動搖之際，一名網友在PTT分享自己的「長期投資心態洗腦術」，坦言自己曾是連0050跌0.5%都會恐慌賣出的散戶，如今卻能長抱正二ETF四年不動。他自創三套心法，包括「做白日夢」、「重複洗腦短句」與「模擬有錢人生活」來強化對長期投資的信念，引發熱烈討論，網友一方面大讚創意實用，另一方面也有人冷嘲「這不如念心經或刪APP來得快」。

原PO指出，剛接觸股市時很容易動搖，但經過自我訓練已逐漸脫離恐慌。他分享的第一招是「白日夢催眠法」，每天幻想自己十年後靠投資實現藍寶堅尼、上億豪宅與米其林生活，以此當作苦悶日常中的精神支柱；第二招是「短句自我洗腦」，像是「最慘十七年還是飆八倍」，用以抵抗下跌恐慌；第三招則是實地體驗富豪生活，例如路過豪宅、保時捷門市，或去高級餐廳消費，以模擬「成功後的自己」激勵長期持有。

許多網友表示共鳴，「我也這樣幻想過」、「你是把長期投資當信仰在經營」、「自我催眠其實挺有效」，還有人分享自身技巧：「開戶買完刪APP」、「不要看損益才能不亂賣」、「投資帳戶就當作不存在」。部分網友則建議結合資產配置、閱讀長期投資書籍，增加信念穩定度。

不過，也有不少人提出質疑與嘲諷，直言「這就是精神勝利法」、「不如專心工作更實在」、「你這樣很容易相信詐騙」、「前幾天車站街友也說過類似的話」。另有投資老手提醒「你是因為這四年都在漲才撐得住」、「長期投資難的是下跌時的孤單與折磨」，呼籲不要誤將短線牛市視為常態。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。