他想靠006208與00713股息養房、辭職靠投資維生！全網轟天真

不少人希望依靠投資達成財富自由的目的。一位網友在PTT分享一套聲稱「低薪族也能靠股票買房、退休」的投資方法，內容包括定期投入ETF（006208）、轉換高股息ETF（00713）後進行質押貸款、用以支付房貸頭期，再靠配息支應貸款，打造「股息養房」模式。該網友好奇詢問：「這樣真的能行嗎？我想辭掉現在高薪工作靠股票生活」，此言一出，引爆版上網友批評聲浪，有人直言「頭期都要借還想買房」、「你真的是高薪？」、「整篇看下來只覺得你很勇」。

原PO所引用的投資邏輯是：先累積006208至350萬元，再轉入00713並質押出210萬元支付頭期款，貸款1050萬、採40年期5年寬限，期間以工資與配息支付利息；寬限期後，則以00713配息約4至5萬元支應房貸月繳2.5萬元。儘管乍看之下結構完整，但不少網友指出現實風險極高：「質押就算了，還押到滿來繳頭期，這是在走鋼索」、「槓桿三開，一個閃失就被斷頭」。

針對計畫中提及的高股息ETF 00713，有網友認為「配息不穩定、填息慢」、「股價大跌時維持率直接爆掉」，質疑其無法支撐長期貸款支出；也有人提醒「每年來個四月崩，你還睡得著嗎？」、「00713不過是主動式ETF，高股息≠保證穩定」；甚至有網友直言這類策略已被誤用為投資聖杯，「幻想靠股息繳房貸會害死人」、「你不如買樂透還比較實際」。

儘管批評聲浪不斷，也有少數留言指出「質押不是錯，但不該過度期待」、「長期投入006208即可，簡單又有效」，但更多人將焦點放在原PO動機與心態，「你都高薪了還問低薪計畫？」、「看起來根本不是在問理財，是在嘲諷他人投資策略」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。