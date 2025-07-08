他擁250萬資金卻不敢「高點存股」！網勸：無腦買0050就對了

今年以來台股震盪劇烈，對新手小白而言投資困難度提升。PTT一名網友表示自己有250萬資金，苦惱不知如何投資，在列出買0050、個股如聯發科與聯詠、台積電，或是選擇低基期個股如三商壽、台泥等選項後，他坦言「現在22XXX點感覺怎麼存股都不對」。該問題引起大量網友留言，有人鼓勵他長期投資ETF，也有人直言市場仍處高點。

原PO指出，目前大盤指數處於高檔，讓他對進場感到猶豫。他思考了從大盤ETF、電子權值股到相對低位階的傳產股，但始終難以做出抉擇。面對這樣的「全民困惑」，有網友提醒「當初一萬四的時候也有人說高點了」、「你不進場它就繼續漲，進場就大跌」，暗示市場走勢難以預測，不如定期定額策略。

不少網友推薦保守又長期的標的，以0050最受青睞，「你問這問題就是0050」、「無腦買0050，有腦等崩盤歐印2330」、「120萬定期買0050，其餘等低點加碼」。另有部分人推崇美股與槓桿ETF，像是TQQQ、QQQ、VOO、ULTY等，「美股AI股躺著放」、「美債配息爽爽拿」也被多次提及；極端者甚至建議「虛擬幣加五十倍槓桿」、「臺灣50反一歐印」，風格強烈。

另一方面，也有網友冷靜指出問題根本在於心態，「怕跌就賺不了」、「不敢承擔風險怎享受果實」、「連怎麼問問題都不會，還不如去定存」，直指原PO欠缺投資研究與心理準備。另有少數聲音嘲諷「這種文還要發」、「不買就對了」，認為不成熟的投資者應避免進場。

最後，也有網友語重心長提醒：「現在可能是未來10年最低點」、「等崩盤進場不一定等得到」，建議投資不要過度糾結高點與否，而應培養長期紀律與選股能力，才能真正掌握資金成長的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。