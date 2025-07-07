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債券ETF受益人數連六黑續寫今年新低 7檔逆勢創高、00953B人氣最旺

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

債券市場持續面臨利率與政策不確定性影響，債券ETF人氣明顯降溫。法人表示，全市場債券ETF受益人數已連續六下滑，總人數跌至195.1萬人，續寫今年新低。不過，在整體低迷中，仍有少數債券ETF逆勢吸金，顯示特定產品具備穩健吸引力。

根據集保中心公布的7月4日最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人連續六周減少，上周共減少2,913人，整體今年來減少150,510人，總受益人來到1,951,065人，續寫下今年來新低紀錄。

不過進一步觀察，還是有逆勢人氣旺的債券ETF，統計最新受益人數逆勢創新高的債券ETF有七檔，整體來看以非投等債最受投資人喜愛，其中今年來群益優選非投等債（00953B）增加27,122人，人氣最旺，也是唯一增加人數超過萬人的債券ETF。

據了解，法人分析，00953B為月配型債券ETF，選債邏輯具備較高規則，包括排除CCC（含以下）標的，使用獨創的信用因子加權來降低高風險之標的，並藉由相對嚴格的分散標準，進一步降低其波動與風險，再加上其相對較高票息之特色，使其在今年市場震盪之際，仍繳出相對較佳之好成績。

綜合資產品質、息收能力、分散性與流動性等投資人注重的元素來看，00953B兼具配息亮眼、穩定現金流優勢，相當適合追求穩健收益的投資人長期持有。

群益投信債券ETF研究團隊指出，雖然近期在美元走弱，聯準會降息預期延後以及美國財政赤字疑慮下，使得整體債券ETF受益人數持續流出，但整體非投等債受益人數卻是逆勢增加，此因非投等債除具高殖利率外，其存續期間較短，不被通膨及聯準會利率政策綁架，投資效率高，再加上當前美元偏弱，吸引投資人長線進場布局。

雖然今年來市場受到政策不確定性干擾而波動加劇，不過考量景氣仍保有韌性，加上企業財務體質佳，信用債基本面持穩，且債券收益率位處相對高點，高票息與低存續期間的非投等債應為投資人較佳投資商品，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投等債ETF最值留意，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，川普關稅以及大而美法案持續壓抑市場投資氣氛，但受惠於經濟數據仍佳，推升風險性資產價格上漲，股市與非投等債表現相對較佳，而公債則持續承壓。而在殖利率仍具吸引力下，市場也偏好鎖高利率的券種，截至上周，美國非投等債連續第10周呈現淨流入，全年淨流入115億美金。

聯準會對於降息將繼續保持耐心，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而在市場變化難測的情況下，債券投資更應該回歸初心，聚焦在利息收入，而在當前景氣仍具韌性下，非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，其後續表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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