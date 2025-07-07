不甩關稅恐慌！主動式台股ETF買氣旺 00981A受益人月增逾21%居冠

台股近期觀望情緒轉濃，選在上周逢高時進行調節，導致台股原型ETF受益人單周流失約4萬人。其中，共有三檔主動式台股ETF獲得市場資金青睞，反映市場不確定性升溫下，主動式操作的靈活性反而能吸引資金挹注。

根據CMoney統計的最新數據顯示，６月以來三檔主動式台股ETF中，買氣最旺的是主動統一台股增長（00981A），受益人數增幅高達21.5%，增加2,406人；第二名則是主動群益台灣強棒（00982A），增幅約9.2%，增加1,504人；主動野村臺灣優選（00980A）增幅約6.6%，增加977人。

事實上，主動統一台股增長表現尤為突出，不僅上周漲幅、上周受益人數增幅都位居同類商品之首，00981A自6月以來的受益人數增幅也同樣遙遙領先，成為三檔主動式台股ETF中最受矚目的黑馬。

值得注意的是，上周五台股短線賣壓出籠，結算上周65檔台股原型ETF中，僅有7檔ETF受益人數為正成長，三主動式ETF均榜上有名。主動統一台股增長更以單周漲幅近2.5%、單周受益人數增幅約5.6%，兩項數據雙雙位居主動式台股ETF之首。

統一台股增長主動式ETF經理人陳釧瑤表示，關稅豁免即將到期，市場等待美台談判結果出爐；再加上第2季企業獲利表現或將受到匯損干擾；這兩大因素令市場短期內觀望情緒轉濃。

此階段宜選股不選市，台股正值除權息旺季，看好高殖利率概念股將成為資金避風港。且ASIC AI晶片可望持續放量，投資人不妨挑選下半年訂單能見度較高，且受匯率影響較小之供應鏈逢低布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。