00961受益人數「狂飆18％」 法人搶買萬張…年化配息率15％

美國總統川普即將公布新關稅政策，全球市場高度關注，也牽動國內ETF資金流向。根據MoneyDJ最新統計，上週ETF受益人數增幅榜單中，高息ETF表現最為突出，其中FT臺灣永續高息ETF（00961）受益人數飆升18.51%，穩居冠軍寶座。

法人分析，川普新關稅政策可能加劇全球貿易緊張局勢，提升市場不確定性，促使投資人轉向防禦性資產，帶動高息ETF買氣。富邦日本正2（00640L）受益人數也增加17.61%，顯示投資人同時加碼布局海外市場，以分散風險。

00961除了搭上高息ETF的避險順風車，本身的配息實力也相當吸睛。日前公告首次配息每單位0.115元，以最新收盤價9.26元計，年化配息率上看15%，加上近期日均成交量突破萬張，躋身成交量前十大ETF之列。此外，00961也獲得官股法人加碼，上週買超量達4,800張，位居官股買盤第三名，僅次於元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）。

值得一提的是，上週ETF受益人數增幅前十名中，除了高息ETF表現亮眼外，日本、科技創新等主題ETF也吸引資金進駐，顯示投資人布局策略趨於多元化。其中，主動中信ARK創新（00983A）以13.45%的增幅位居第三，聯邦台精彩50（009804）及元大歐洲50（00660）則分別以11.78%及10.11%的增幅排名第四、五名。

展望未來，在川普關稅政策明朗前，預期資金將持續青睞防禦性資產，高息ETF可望維持市場焦點。投資人應密切關注國際政經局勢變化，審慎評估自身風險承受度，動態調整投資組合，以應對市場波動。

本週熱門台股ETF：受益人數增幅

ETF受益人數一週增幅排行榜 排名 代碼 ETF名稱 受益人數一週增幅（%） 1 00961 FT臺灣永續高息 18.51 2 00640L 富邦日本正2 17.61 3 00983A 主動中信ARK創新 13.45 4 009804 聯邦台精彩50 11.78 5 00660 元大歐洲50 10.11 6 00875 國泰網路資安 8.85 7 00663L 國泰臺灣加權正2 6.55 8 00981B 第一金優選非投債 6.41 9 00709 富邦歐洲 6.16 10 00981A 主動統一台股增長 5.56

（資料來源：Money DJ 資料日期：2025.07.07）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。