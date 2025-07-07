00961配息王！主打「未來式」選股策略、年化15％ 股海老牛：跟00878不同

知名投資網紅「股海老牛」近日分析台股高股息ETF市場，點名FT臺灣永續高息ETF（00961）表現亮眼，關鍵在於精準的選股策略。

股海老牛指出，00961於7月1日首次配息，以當日收盤價9.27元計算，單次配息率達1.24%，年化配息率估計突破15%，榮登「配息王」，「00961的表現確實驚人。」

股海老牛分析，00961精準的選股策略是高配息關鍵。長榮（2603）和陽明（2609）分別佔其持股17%和18%，這兩檔航運巨頭的高殖利率，為00961注入強勁動能。

與00878策略大不同 精準鎖定高殖利率標的

股海老牛比較00961與其他高股息ETF的差異，例如：國泰永續高股息（00878）雖然擁有眾多股東，但其選股策略是取過去三年平均殖利率最高的三十檔股票，導致殖利率僅3.3%的萬海也入列，影響整體配息表現。

未來展望佳 年底再調整持股

針對投資人關心的可持續性，股海老牛表示，00961採用「未來式」選股策略，除了五月份已納入高股息個股外，年底還會再次調整，納入具高股息潛力的標的，此種前瞻性選股策略，使其更具競爭力。

投資建議：選股邏輯、配息水準、成長性 三者缺一不可

股海老牛提醒，選擇高股息ETF需考量選股邏輯、配息水準和標的股票的成長性。投資人應根據自身風險承受能力和投資目標，做出適當的資產配置。

「00961表現亮眼，但投資沒有絕對贏家」股海老牛總結，關鍵在於找到適合自己的投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。