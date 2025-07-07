只看市值真的穩嗎？00985A主打0050為基底的主動ETF…挑出垃圾股

近期台灣ETF市場又有新話題，主動型ETF野村臺灣增強50（00985A）在募集期間引來不少關注。Dcard原PO分享自己入手00985A的原因，強調比起只看市值，主動選股多了層把關機制，能避開「垃圾股」，這讓不少網友討論起市值型ETF的優缺點。

原PO回憶過去宏達電的例子，曾因市值高被0050重壓，但後來基本面轉壞，從巔峰直落神壇，還拖累ETF表現。他認為：「只看市值、不看體質真的會踩雷，像0050雖然夠穩，但過去也有抱到不健康標的的情況。」因此，他認同主動型ETF會先看財報、獲利和負債狀況，覺得能幫投資人多做一層風險過濾，這次小買00985A當作分散配置。

網友留言熱烈，有人認為0050仍長期貼合大盤，「主動投資經理人要20年都打贏指數還要觀察，管理費也比較高，所以還是要分散風險，但0050我敢歐印不怕。」也有人直接反問：「你要是這麼會選早就發大財了，垃圾股成為垃圾之前也是人人喊讚。」甚至有網友曬出實戰，「已申購20張+1」，還有人貼心提醒：「明天是募集最後一天。」

也有網友從費用面切入，「打不贏大盤就加入大盤，0050的費率真的屌打一堆ETF。」

對於主動型ETF能否長期贏過大盤，社群看法兩極。支持者看重多一層基本面篩選的優勢，質疑者則認為選股能力難以長期超越市場，關鍵還是要看經理團隊未來表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。