0056帳上賠4％、00927損10％…網哭喊：告訴我高股息ETF還沒亡！

一名網友貼出自己持有的元大高股息（0056）與群益半導體收益（00927）損益圖，坦言配息雖高但加總報酬「蠻慘的」，不禁問「高股息還沒亡吧？」強調自己是抱著「沒賣都還有救」的心態在養股，感嘆和台積電、長榮比，成績難免失色。

許多網友一針見血回應：「0056不能丸」、「高股息發得爽價卻回不去，還要靠撐場面補信心」、「市值型沒風險又香為什麼不買」。也有人反酸：「只要韭菜還沒割完」、「現在不流行了，已經變雜質了」。

不過也有支持者認為高股息適合配置部分資金，「領股息不漲不是更好買」、「還好吧，-4％跟-10％而已」、「配置一些部位還是不錯的啦，至少有一點現金流」，討論十分熱烈。

整體來看，關於高股息ETF的存續與價值，社群看法分歧，有人嘲諷「精選雜質」，也有人堅持「只要沒賣就不算輸」。高股息路上，你是哪一派？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。