高股息ETF「30個常見迷思」…下跌領息好安心？Ffaarr：等於在相對低點賣出

我說過好幾次，如果充分了解高股息ETF，考慮優缺點之後，但還是願意用它來達成情緒價值，那當然沒問題。

但問題在現在多人對高股息的了解是基於很多事實上的錯誤迷思，那就無法真正選到自己想要的，所以這篇就是整理了常見的30種相關迷思。假如確定30種迷思都不存在，還是願意買cp值比較差的高股息，那當然沒問題。

這每一項我應該都有討論過，各自都可以寫成一篇文章，這裡就只有簡單說明，不然會太長

實際上配息就只是屬於把自己的錢還給自己（也就是左手交右手），而且還得等一個月才拿得到。

2、在報酬中，配息是確定的，價差是不確定的，所以追求配息會比較穩定

兩者都是總報酬的一部分，多拿配息就是以減少價差為代價，並不會增加報酬，而且兩者都一樣是不確定的。

3、配息再買進張數變多很好

每張的價值不是固定的，張數變多未必較好，因為配息本身代表每張淨值會相應下降了。

4、買高股息ETF能獲得穩定配息

股票的股息本身就是不確定的，再加上很多ETF配資本利得，在市況不好的時候配息就會下降。

5、配息不需要賣出投資就能獲得現金，在下跌時不用擔心要賣出

配息其實只是投信幫你賣而已，下跌時配息不再買進，就等於在低點賣股。

6、填息就代表確定賺到配息

填息只是來自於配息之後這段時間的股價上漲，跟是否確定賺到錢無關。除非你是除息前買進，一填息就賣掉。

7、應該要多關注ETF的填息率、填息日數

這些只是隨機的表現，只是雜訊，跟ETF的好壞無關。

8、秒填息是好事

對長期投資並沒有要用錢的人來說，秒填息，代表你的一筆資金先離開市場，過一個月才再投入，而這段期間股價上漲，等於錯過了這段上漲，實際上是損失。

9、ETF調高配息能促使ETF上漲

ETF的漲跌取決於成分股的漲跌，成分股投資人並不會看ETF配多少息來決定買或賣，也就是並不會因為配息高就上漲。

10、想投資「配息型」商品

把重點放錯地方，高配息本身並不是一個有效的因子或選股方式，拿高配息當成選工具的重要因素，反而會忽略了風險特性、預期報酬、投資成本這些更實質影響投資的因素。

11、如果配息是左手交右手，那就不該會填息，應該有一天會把錢領光啊

配息本身是左手交右手，但股價會不會漲回來或歸零，是看左手是否會成長。（亦即所持公司績效好不好）。

12、高股息ETF長期必能比市值型獲得更多配息

不一定，如果總資產累積速度較慢，最終可能總配息低於市值型。

13、股市風險是不確定的，所以拿些配息領回來比較好

如果看空市場，根本應該把它賣掉，如果是覺得投資標的風險太高，應該是一開始就決定好適合自己的配置比重，而不是要靠無法決定的配息來降低風險，影響

14、拿配息才能放心花錢，而不是一直不花錢，非得存到30年以後

都是自己的錢，是否要花決定權在自己，並沒有什麼不配息就不能花的道理。

15、配息率（殖利率）比報酬率重要

總報酬率才是真正賺的錢，配息率是虛的。

16、花配息的錢才可以知道自己能花多少錢，不會花太多錢

要花多少錢可以自己決定，而不是要靠配息來控制花費，而且實際上如果花5%

的資產，其實太多了。

17、收益平準金就能穩定配息或提高配息

平準金只是讓原本的配息不因為大量申購而下降，但並無法提高或確保配息穩定。

18、配息太少或不配息的ETF 無法獲得足夠現金流

需要現金流可以藉由賣出股的方式達成，而且要多少就賣多少，兩天就能拿到還不用等一個月。

19、高股息ETF的股價較穩定，下跌較少

實際上高股息ETF有時候跌得比大盤少，有時候跌得比大盤多，例如2008年金融海嘯，0056就跌超過50%，比0050還跌得多。

20、高股息ETF整體風險較小

高股息ETF不但下跌不見得小，整體風險集中於特定類型股票，有落後大盤的風險，反而比大盤不確定要高，。

21、我可以以市值型和高股型並重，各買一半

可以這樣做，但這樣做不是並重，而是偏重高股息股票，因為市值型本來就按市值分配在各型股票中。

22、高股息公司穩健

高股息不代表穩健，也可能是因為大家不看好股價跌很慘，所以配息率變高。

真的很穩健的公司，很可能因為大家想買進而拉低配息率，高股息ETF就不會選了（例如中華電信）

23、低點可拿配息再買進賺到

低點配息等於低點賣出，再買回來其實就跟沒配息差不多，還增加手續費成本。

24、配息可以降低成本，最後成為零成本

配息不會改變一開始投入的成本，只是拿回部分的投資部位而已。

25、高股息績效差一些沒關係，有賺就好

高股息也有風險未必會賺，假如有賺就好，不如放定存就是穩賺。

26、買高股息有贏定存就好

高股息是股票，是高風險資產，實際在特定期間未必贏定存，而正因為承擔了相應風險，光只是贏定存也未必划算。

27、高股息ETF報酬其實不差啊

因為台股過去十年是全世界報酬前兩名的市場，所以各種選股方法報酬都不差，但假如未來台股表現不好，還選到落後大盤的ETF就可能很慘了。

28、有些高股息ETF的費用率也很低，這樣未必相較市值型不利

高股息ETF除了看到得的費用率之外，在換股時還需承擔較高的衝擊成本，因為採股利而非市值加權，所以換掉的股票可能市值不高，但佔比很高，容易淪為市場主動基金吃豆腐的對象。

29、退休應該選高股息

退休也不需要拘於配息，用資產配置總報酬（配息+賣股）提領會是更有效率，更可長可久，更符合自身需求，也更具彈性的提領方式。

30、我看很多達人老師說買高股息ETF，每年配息一大堆都能過生活了，應該不會錯

這些老師達人很多是本來就很有錢或賣訂閱賣課賺很多錢，所以錢本來就很夠用，並非一般小資族都適合。