00905、00922、00923…能取代0050？楚狂人點出差異與選擇關鍵

知名投資YouTuber「楚狂人」近日分析，隨著0050分割後股價仍接近50元，讓不少小資族思考是否可用低於30元的市值型ETF來取代0050。楚狂人強調，雖然ETF股價高低本身沒有意義，但「買一張」的心理門檻仍讓許多人更關注低價ETF，像00922、00905、00923、00888等產品討論度升高。

楚狂人指出，這些低價市值型ETF多數還是與0050有明顯成分差異。以台積電為例，0050成分中台積電佔比接近六成，其他市值型ETF則多落在三成左右。

這讓0050在台積電領軍多頭時表現特別突出，「如果特別看好台積電，0050就更適合你」。

不過若強調ESG、低碳或持股上限等條件，部分ETF如00888反而台積電權重不高，甚至連鴻海、聯發科等主要成分股也未納入。

在績效比較方面，楚狂人以三個時間點詳盡分析。2024年台積電大漲八成，0050的績效明顯領先同類ETF，最高接近五成漲幅，00905與00922雖次之但也僅有四成、三成多。

反觀2023年，台積電漲幅較小，0050含息上漲27%，和其他低價市值型ETF差距並不大。可見當台積電漲幅平穩時，各ETF績效表現較為接近，主因在於台積電佔比對多頭或盤整時影響明顯。

楚狂人總結，若只考慮績效，「台積電領軍多頭時，0050一定表現最佳，低價ETF的台積電佔比較低，績效難超越。」但若買張數的成就感較重要或預算有限，00922因成分重疊度最高可做替代選擇。他提醒投資ETF不要糾結張數，除非有壓力質押需求，否則分散配置與長線穩健才是重點。

「過去績效不代表未來績效，投資市值型ETF，簡單舒服就好。資金有餘力不如一部分配置市值型ETF，另一部分去做積極操作，成效可能更好。」楚狂人如此建議。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原出處：低於30元的市值型ETF 可否取代0050？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。