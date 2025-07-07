快訊

MLB／克蕭以傳奇身分入選明星賽 山本、菊池加入大谷行列

英年早逝！利物浦「永遠的20號球員」全球追悼

川普砲轟走火入魔！爆料馬斯克「不當安插」親信當NASA署長

統一美國50（009811）值得買嗎？網比一輪00757、009800、XLG

聯合新聞網／ 綜合報導
台北股市5日收盤漲56.34點，為21674.43點，漲幅0.26%，成交金額新台幣3587.29億元。中央社記者謝佳璋攝 114年6月5日 中央通訊社
台北股市5日收盤漲56.34點，為21674.43點，漲幅0.26%，成交金額新台幣3587.29億元。中央社記者謝佳璋攝 114年6月5日 中央通訊社

統一美國50（009811）即將發行，引發台股ETF投資圈討論。有網友表示，自己偏好在台灣用台幣直接買美股成分股ETF，並不特別擔心匯率風險，主要考量仍是台股買ETF可以幫家人累積業績，因此過去已布局00757和009800。隨著009811新登場，他也好奇這檔產品是否為美股XLG（S&P 500 Top 50 ETF）的台股版本。

原PO指出，過去比較過XLG和QQQ的長短期績效，發現近一年和五年差異不大，但若回測到20年，QQQ表現明顯領先。也因此討論009800是否有換到009811的必要，認為009811成分股產業分散度更高，且配息設計採半年一次，增加彈性。

針對009811話題，網友意見分歧。有留言提到「00757績效還是比較強」、「這種ETF長期投資不用太在意短期匯率」、「前10名＞前50名＞前500名，波動越大就看自己能不能承受」。也有人強調質押便利性、手續費考量，甚至笑稱「這名字很有野心」、「台幣強勢還能雙贏」。

此外，也有網友提醒：「如果沒匯率避險，其實你可以直接買XLG」、「避險有成本，選手續費便宜就好」、「美股ETF成分前幾名其實八成重疊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ 009800中信NASDAQ 009811統一美國50 ETF

延伸閱讀

台幣創高恐也是股市高點？股添樂解析下半年四大變數：川普關稅、外資動向、AI高估值全揭露

ETF成交量有差？00923被00922超車…糾結是否換0050或006208

小資族買0050安心？ETF、美股配置引熱議 有人建議：直接ALL IN大盤ETF

大罷免在即！郭哲榮預測「一定放假、台股不開盤」…大翻車：北北基桃照常上班

相關新聞

統一美國50（009811）值得買嗎？網比一輪00757、009800、XLG

統一美國50（009811）主打台幣直投美國大型股，半年配息、產業分散，網友熱議與XLG、00757等美股ETF差異，匯率與績效優劣成投資人討論焦點。

「台幣升值＋美股夯」00757規模破500億…機會還是風險？

近期台幣大幅升值，投資人紛紛把目光轉向美股，加上台灣券商開放海外 ETF 的便利管道，使得 00757——統一 FANG+ ETF 成為熱門標的。這檔 ETF 主打用台幣就能投資美國科技巨頭，吸引大量

00878擁32張累積7萬領息！知美：想平均月領一萬股息需要34張

知美於YouTube頻道分享，這次國泰永續高股息（00878）配息入帳，成功領到超過1萬元。自定期定股以來，已經累積買進32張00878，累計現金股利超過7萬元。 全台15檔千億ETF現況 00

00878、00919、0056、0050…人氣ETF幾乎年年霸榜！會紅「4原因」曝光

撰文：游季婕 打開ETF人氣排行榜，國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）幾乎年年霸榜，動輒擁有百萬以上的受益人數。不論是

00713和0056該選哪一檔？高股息ETF迷思大檢視 網看法分歧

高股息ETF到底怎麼選？有網友在Dcard發文表示「0056規模高股息最大，713又是最抗跌的，目前只想存一隻衝到500萬才會存下一隻」，引來社群熱烈討論與分享各自看法。 原PO已經有持有市值型

策略型vs.市值型 這ETF持30檔成分股近三年績效125%

一檔ETF要持有多少檔成分股，才能達到最佳績效，同時分散風險？學者研究發現，投組中的股票數量超過30檔後，降低整體風險的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。