統一美國50（009811）值得買嗎？網比一輪00757、009800、XLG

統一美國50（009811）即將發行，引發台股ETF投資圈討論。有網友表示，自己偏好在台灣用台幣直接買美股成分股ETF，並不特別擔心匯率風險，主要考量仍是台股買ETF可以幫家人累積業績，因此過去已布局00757和009800。隨著009811新登場，他也好奇這檔產品是否為美股XLG（S&P 500 Top 50 ETF）的台股版本。

原PO指出，過去比較過XLG和QQQ的長短期績效，發現近一年和五年差異不大，但若回測到20年，QQQ表現明顯領先。也因此討論009800是否有換到009811的必要，認為009811成分股產業分散度更高，且配息設計採半年一次，增加彈性。

針對009811話題，網友意見分歧。有留言提到「00757績效還是比較強」、「這種ETF長期投資不用太在意短期匯率」、「前10名＞前50名＞前500名，波動越大就看自己能不能承受」。也有人強調質押便利性、手續費考量，甚至笑稱「這名字很有野心」、「台幣強勢還能雙贏」。

此外，也有網友提醒：「如果沒匯率避險，其實你可以直接買XLG」、「避險有成本，選手續費便宜就好」、「美股ETF成分前幾名其實八成重疊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。