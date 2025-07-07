「台幣升值＋美股夯」00757規模破500億…機會還是風險？

近期台幣大幅升值，投資人紛紛把目光轉向美股，加上台灣券商開放海外 ETF 的便利管道，使得 00757——統一 FANG+ ETF 成為熱門標的。這檔 ETF 主打用台幣就能投資美國科技巨頭，吸引大量散戶與小資族進場。更令人關注的是，00757 已正式突破 500 億元資產規模，成為台股第一檔達到此里程碑的海外 ETF，受益人數也逼近十萬人，堪稱台灣投資人美股參與度的新指標。對想參與科技成長紅利但又不想單押個股的人來說，00757 提供一條相對簡單的道路。但如此火紅的產品，真的適合每一位投資人嗎？深入了解其結構後，你會發現其中暗藏的風險與機會並存。

風險集中火力 00757的缺點不能忽視

00757 所追蹤的 ICE FANG+ 指數，本身就是一個高度集中於少數美國科技股的指數。其成分股包含 Apple、Amazon、Meta、Google、NVIDIA、Tesla 等科技八強，因此整體波動性遠高於一般大型市場 ETF。當美股整體偏多時，00757 能夠放大獲利表現；但當科技類股修正時，回檔幅度也相對劇烈。例如 2022 年科技股全面下殺時，00757 的跌幅遠大於如 S&P500、QQQ 等分散型 ETF。此外，由於該 ETF 是以台幣計價，若未來美元轉貶，也可能削弱以台幣計算的報酬率。更進一步來看，這類科技股雖然具備長期成長潛力，但彼此的股價波動往往同步，缺乏產業間的分散效果。一旦 AI 熱潮降溫或某些公司財報失色，整體 ETF 將同時遭受重擊。因此，投資人若重壓 00757，必須有承受資產劇烈震盪的心理準備。

鎖定成長核心 00757仍是科技投資首選之一

即便波動不小，但若看長期趨勢，00757 仍具備高度吸引力。FANG+ 指數成分股皆為驅動近十年全球科技發展的關鍵公司，不僅在雲端服務、社群平台、AI、電動車等領域居領導地位，更掌握了龐大的資金與創新資源。與其單押一檔個股冒過度風險，不如透過 00757 一次布局八大巨頭，以降低單一公司營運風險。尤其是在股價拉回修正期間，透過 ETF 逢低布局，更能以合理價位參與未來成長。00757 也具備自然調整的指數機制，若成分股表現不佳將被替換，有助提升長期投資效率。總體而言，對於願意承擔波動、看好科技創新帶動股市長期向上的投資人來說，00757 是一檔值得持有的主動式科技型 ETF。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00757台幣升值下的機會與風險

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。