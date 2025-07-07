00878擁32張累積7萬領息！知美：想平均月領一萬股息需要34張

知美於YouTube頻道分享，這次國泰永續高股息（00878）配息入帳，成功領到超過1萬元。自定期定股以來，已經累積買進32張00878，累計現金股利超過7萬元。

全台15檔千億ETF現況 0050規模最大、006208比拚分割

知美統整，目前全台有15檔基金規模破千億的ETF，包括兩檔市值型、六檔高股息、七檔債券型。規模最大的是0050元大台灣50，唯一突破六千億。0050今年起降低金保費、進行一拆四，吸引投資人進場。富邦006208也宣佈調整設計，未來將新增分割條款，但以目前規模與金保費率計算，0050仍較便宜。知美表示，兩者「就是一模一樣的東西」，認為「沒有必要買內扣費用比較高的商品」。

高股息ETF受益人數多 00878近一年抗跌優於00713

規模第二、第三名分別是0056元大高股息與00878國泰永續高股息。00878受益人數最多。知美指出，市值型ETF今年六月反彈最明顯，0050含息總報酬率7.99%、006208為7.94%；高股息ETF方面，00878為4.19%，00929為3.54%。00713雖四月抗跌，但六月反彈時含息總報酬率為負0.02%。

不同類型ETF表現有別 近一年僅市值型ETF正報酬

知美統計，觀察今年以來的表現，市值型ETF反彈較快，高股息ETF相對抗跌。債券型ETF因台幣升值、美金貶值，近一年表現低迷。最近一年，00878含息總報酬率-3.08%，優於00713的-4.91%。知美認為，00878抗跌關鍵在於其成分股篩選會排除景氣循環股，波動度較低。

持有張數經驗分享 每月配息1萬需持有34張00878

知美說，自己從第一張開始定期定額累積，兩年半已持有32張00878，總投入67萬6,046元，累計股利7萬3,790元，含息總報酬率9.99%。

本次配息領到14,570元。根據最近一季配息金額與價格，計算出若要每月領1萬元配息，需持有34張、總成本約134萬元。

存股進度慢但可累積 00878、00713選股邏輯解讀

知美說，自己目前短期目標是月領1萬元，再慢慢存到100張。00878今年6月換股「三進三出」，波動度更低。

收益平準金只剩0.22元，會持續關注淨值組成變化。知美強調，沒有一檔ETF能夠從頭贏到尾，持有張數與入手價格才是關鍵。今年以來多數ETF表現不佳，00878也出現貼息，但認為台灣經濟股市長期仍有成長機會，短期波動可視為降低持有成本。

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