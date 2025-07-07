00878、00919、0056、0050…人氣ETF幾乎年年霸榜！會紅「4原因」曝光

撰文：游季婕

打開ETF人氣排行榜，國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）幾乎年年霸榜，動輒擁有百萬以上的受益人數。不論是ETF新手或老手，許多人的第一檔ETF往往就是從這些「人氣王」開始。

但這些買氣旺盛的標的，真的都值得長期持有嗎？每個人都在買，就代表你也該買嗎？若沒有搞清楚它們「紅的原因」，很可能只是隨波逐流，最後變成高點接刀、配息縮水的受害者。本文將從人氣ETF的4大成因切入，幫助你拆解人氣背後的邏輯，避開盲目從眾的陷阱，找到真正適合自己的ETF標的。

為什麼這些ETF會紅 4種原因一次看

人氣排行榜並不是隨機形成的，其背後有跡可循。本文將人氣ETF的原因歸納為以下4類，每一類背後對應的是投資人不同的期待。

1.經過10年以上的長時間驗證，表現不差。

這類ETF其實就是總論篇中提到的「老將」，它們穿越過多次牛熊市，在報酬率或配息穩定性展現出長線實力，深受投資人喜愛。

在報酬率方面，最具代表性的包括0050與006208，兩者皆已成立逾10年，並都追蹤台灣50指數，即涵蓋台股中市值最大的50家公司。近10年含息年化報酬率高達14%，在市場上能維持10%以上的長期年化報酬率，表現相當亮眼。

不過報酬與風險常是並存的，在2022年時最大跌幅一度來到‒30%，接近退休或已退休的投資人可能難以承受這樣的下跌，但對於還有20～30年以上投資期間的年輕族群，或是願意承擔風險的投資人而言，這兩檔仍是非常值得長期持有的核心配置。

值得一提的是，0050與006208近年來競爭激烈，006208一開始上市時，股價和費用率都比0050低，成為許多投資小白的首選，不過0050受益人數從年初以來增加38%，重新站穩市值型人氣寶座。原因包括它今年初調降費用率、6月18日正式1拆為4，股價從200多元降至40多元，降低不少買進的心理門檻，若兩者擇一，現階段可優先考慮0050。

2.選股邏輯吸引人，且中短期表現不差。

這類ETF雖不像「老將」一樣有10年以上的歷史，但由於選股策略討喜，加上近年配息和績效表現亮眼，迅速引來市場關注。代表性標的包括00878、00919、元大台灣高息低波（00713）。

當中又以00878最具人氣，受益人數高達174萬人。許多投資人認為它較為穩健，但若與00713相比，自2020年7月20日00878成立以來，其年化波動率為13.15%、年化報酬率為14.6%；相較之下，00713則分別為12.32%、18.51%，不僅波動更小、報酬率也更高。從這些數據來看，與其選擇人氣更高的00878，不如考慮績效與穩定性俱佳的00713。

至於00919，雖然近期表現亮眼，但其成立時間點正逢2022年升息後市場回穩階段，目前無法確定其是否具備穿越景氣循環的能力。

3.上市初期選股邏輯吸引人，但近期績效不太好。

2024年初，復華台灣科技優息（00929）與元大台灣價值高息（00940）可說是市場上的焦點新星，分別主打「科技成長＋高股息」與「10元價值股月配」概念，成功吸引大量資金湧入。

然而，隨著2024年7月股市出現回檔後，00929持續下跌，配息水準也縮水，而00940也始終未能站回10元發行價格。從人氣排行榜的變化來看，00929與00940的受益人數已分別減少約16%與22%，顯示投資人信心明顯下滑。

這樣快速的退潮速度提醒我們，對於尚未經歷完整景氣循環驗證的ETF，僅憑短期人氣是不夠的。若已持有這兩檔ETF，建議果斷出場，別抱著「等配息補回來」的僥倖心理，反而錯失其它更好的投資機會。

4.外在衝擊或事件帶動熱度，但近期表現不太好。

有些ETF之所以能迅速竄紅，並非因為績效優異，也不是因為配息穩定經得起時間考驗，而是受到短期題材熱度的推波助瀾。這類因事件或風向而誕生的短期人氣，若缺乏紮實的基本面支撐，最終會成為投資人「錯誤入場」的典型案例。

近期最具代表性的例子，就是人氣榜上的元大美債20年（00679B）與群益ESG投等債20+（00937B）。這兩檔ETF在美國暴力升息後價格大跌，吸引投資人預期聯準會（Fed）將降息，進而押注長天期美債有望反彈、創造資本利得。然而，這一等就是3年，加上經濟韌性強勁，導致降息步調遠低於預期，長天期美債價格始終難以回升，不少投資人因此被深套其中。

總結來說，ETF人氣排行榜或許可作為選擇標的的起點，但絕非投資決策的終點。真正值得長期持有的ETF，必須具備經得起時間與市況反覆驗證的實力，才能真正納入核心配置。

更多內容請鎖定2025年07月號《Money錢》

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。