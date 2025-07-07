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00713和0056該選哪一檔？高股息ETF迷思大檢視 網看法分歧

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF二選一？00713、0056引發網友激辯。中央社
高股息ETF二選一？00713、0056引發網友激辯。中央社

高股息ETF到底怎麼選？有網友在Dcard發文表示「0056規模高股息最大，713又是最抗跌的，目前只想存一隻衝到500萬才會存下一隻」，引來社群熱烈討論與分享各自看法。

原PO已經有持有市值型ETF，現在考慮高股息ETF，只打算先存一檔到500萬，想請大家推薦00713還是0056；認為0056是規模最大高股息ETF，00713則有「最抗跌」的印象。

這則發文底下，留言意見兩極...有網友認為「衝到500萬才存高股息？然後有存市值型，好衝突～00713跟0056成分股有差異。以穩定度來說00713較佳」，也有人直言「0056曾經42元，相較之下現在算便宜，可以買」。

另一派則詢問「你對‘好’的定義是什麼？殖利率？年化報酬率？填息速度？大跌時比較抗跌？產業分散？而且為什麼一定要堅持只存一支？如果兩支都有優點不能兩支各存一半嗎？」也有留言直接表示「高股息都別買==」。

高股息ETF怎麼選，重點仍在充分了解產品本質及自身需求。配息不是額外獲利，抗跌表現也未必穩定，建議投資前先釐清迷思，才能做出符合自身目標的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 ETF 季配息

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