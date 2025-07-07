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00961年化配息率 吸金

經濟日報／ 張瀞文
官股行庫近一周買超最多的ETF 圖／經濟日報提供
官股行庫近一周買超最多的ETF 圖／經濟日報提供

近期投資市場吹起高股息投資風潮，這股風潮也吹進了官股銀行。其中，首度配息的FT臺灣永續高息（00961）以黑馬之姿強勢入榜，以14.9%的年化配息率在即將除息的ETF中領先群雄，更一舉成為官股行庫上周買盤第三大台股ETF，僅次於元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），展現驚人爆發力。

觀察八大官股行庫上周ETF布局，即將配息的ETF成為官股精選買超標的之一。CMoney統計，到4日為止的一周，0050以10,668張數居八大官股行庫買超之冠，預計21日除息，預估年化配息率約2.9%；0056以10,483張買超張數緊追在後，預計同日除息，預估年化配息率約9.9%。

新秀00961首度除息，即獲官股行庫單周買超4,800張的加持，強勢躍升為官股行庫上周買盤第三大台股ETF，展現驚人吸金實力。

00961自去年10月掛牌以來首度宣布配息，每單位預估配發0.115元，以最新收盤價9.26元計算，年化配息率約14.9%，在7月即將除息的ETF中遙遙領先。

00961在1日公告配息後，立即引爆市場交易熱潮，單日成交張數從1日前不到1,000張，激增至2日的8,000多張，再增加至3日及4日的1.1萬多張，上周平均每日交易張數更是前一周的五倍多，一舉躍入台股ETF成交量前十大，展現黑馬氣勢。

法人表示，觀察今年以來ETF市場趨勢，由於國際政治因素干擾引發市場持續波動，投資人逐漸轉向追求穩健收益的投資標的，高股息ETF成為資金避風港。

展望下半年，法人分析，在全球經濟前景仍存在不確定性的情況下，具備品質選股機制、重視股息永續性的ETF產品，將更能吸引長期投資人的目光。富蘭克林華美投信建議投資人，在選擇高股息ETF時，除了關注配息率之外，更要注意標的公司的獲利能力與現金流量等基本面因素。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息 高股息

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