小資族買0050安心？ETF、美股配置引熱議 有人建議：直接ALL IN大盤ETF

ETF、台股、美股怎麼配？一名上班族在Dcard分享自己的投資配置，月薪約4萬，支出控制在1萬2以下，剩下全數投入股市。原PO自爆因星宇上市才進場，現在有定期定額買進0050、也有配置美股VOO、QQQ等ETF，但對於投資組合是否過於集中科技股、定期定額金額是否要加碼，甚至該不該把美金一次all in，都感到疑惑，發文請網友健檢建議。

原PO提到，自己買股時會搭配技術分析和交易量判斷，台股主要定期定額0050，每月2,000元，美股則是VOO、QQQ各80美元，手上還有不少現金。對於星宇航空，則因實際搭乘體驗不錯、又能享股東優惠才買進。原PO坦言，因平時無法盯盤，多靠晚上掛單，希望社群幫忙看看：科技股是否太多？定期定額金額該加碼嗎？資產要不要集中在幾檔ETF？

不少網友認為原PO目前的標的合理，0050、VOO、QQQ都是長期優質選擇，也有人表示「慢慢持續買進就可以了，不用很積極看盤」。但也有意見主張簡化投資路線，「全部賣掉all in 0050會比你現在賺更多」、「買大盤ETF就好了，四月開始進場到現在大概賺40%」，甚至有人直接建議「歐印台積電，絕對沒問題」。

有網友分享，自己定期定額美股輝達、博通、港股香港電信，即使曾經遇到四月大跌，依舊沒停損，現在帳面獲利。並強調「不要動搖隨便認賠持續定期定額，長期下來自然看到成果」。也有人提醒，星宇若只是為了股東優惠，買紀念性的小張數就好，台灣則推薦主力放在台積電。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。