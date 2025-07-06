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ETF成交量有差？00923被00922超車…糾結是否換0050或006208

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ETF成交量有差？00923被00922超車…糾結是否換0050或006208

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00923成交量偏低，擔心未來不好賣出，並提到0050、00922等標的成交量較高，成為小資族換標的的熱門話題。（中央社）
網友討論00923成交量偏低，擔心未來不好賣出，並提到0050、00922等標的成交量較高，成為小資族換標的的熱門話題。（中央社）

ETF市場上，除了績效、配息，成交量問題也時常成為投資人討論焦點。近日有網友於Dcard發文表示，自己目前持有群益台ESG低碳50（00923），但擔心交易量偏低，日後不好出場，考慮是否該轉往成交量較高的元大台灣50（0050）或富邦台50（006208），引發社群熱議。

發文網友坦言，雖然選擇了00923，但每天看到成交量偏低，內心不免有點不安：「怕不好賣，是否要轉往交易量大的如0050、006208？」這樣的疑慮也反映了不少小資族投資ETF的真實想法。

有網友認為，只要打算長期持有ETF，交易量高低並不是關鍵，最多只是和淨值之間的價格誤差會稍大。也有人提出，除非一次持有數千張，否則一般投資人其實不用太擔心流動性問題，因為ETF還有淨值贖回的機制可以運用。有留言點出，00923的規模相對較小，最近甚至出現「被國泰台灣領袖50（00922）超車」的狀況。

不過，也有另一派網友提醒，若是本來就有短線或進出頻繁的需求，選擇交易量大的標的會比較安心；有人提到，正因為擔心成交量問題，已經改買0050等熱門ETF。

還有網友強調，規模較小的ETF未來被新產品取代的機會也要列入評估，像00923近期被00922超車，就是市場競爭加劇的案例。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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