亂世投資的新解方：00972追蹤指數持續領先東證與日經 表現帶勁

根據日本總務省6/27公布最新資訊，東京6月核心消費者物價指數（CPI）年增3.1%，不只日本第1季GDP年化季增率終值由-0.7%上修至-0.2%，五月經濟景氣觀測調查目前指數也從42.6上升至44.4，顯示日本經濟正邁向強韌的正向訊號擺脫通縮，有望再為股市前景加分。今年春鬥結果更是創34年以來新高，薪資成長可望刺激更多消費，推動企業獲利成長，帶領經濟成長邁向更全面性的正循環。

日本走出失落的30年，NISA日本個人儲蓄帳戶計劃參與率提升，有效引導民間資金從儲蓄流向股票與ETF等風險性資產，激發強勁的內資投資動能。東京證券交易所持續致力於公司治理改革，以及升息預期與通膨環境持續發酵下，帶動資金轉向日股，顯示日股仍具投資吸引力，有利於後市表現，日本題材ETF有望續為資金青睞標的。

野村日本價值動能高息ETF（00972）基金經理人張怡琳表示，日本在升息預期與通膨環境持續發酵下，金融類股的表現尤為亮眼，利率上升將直接提升銀行與保險機構的利差與投資收益，也推動整體金融評價重估的機會。對於投資人而言，若希望掌握這波日股行情，建議投資人可聚焦日本內需金融產業。

根據統計，00972所追蹤的彭博日本價值動能高息指數，金融類股為權重最高的產業，占比達23.4%。日本央行結束負利率自2024年3月19日開始，將基準利率提高到0.1%以來，00972追蹤指數「彭博日本價值動能高息指數」金融類股漲幅達22.37%，帶動整體指數上漲13.77%，明顯優於同期東證報酬指數的7.53%在全球經局勢動盪的背景下，體現出日股優勢與關鍵位置。

提醒投資人，投資應注意單一國家ETF波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。

張怡琳表示，若進一步觀察指數中表現亮眼的金融類股，不乏具備結構優勢與成長動能的代表企業，這些企業不僅基本面穩健，也積極回應公司治理改革，進一步強化股東回饋。在國際關稅政策未明、日本仍具升息壓力的當下，00972透過PBR、EPS成長與高股息三重篩選邏輯，成功掌握這波企業體質強化與評價重估的契機，是投資人因應高通膨環境、布局日股長線成長的重要工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。