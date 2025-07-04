美股第2季創近七年成長 這主題美股ETF動能帶勁

美國參議院7/1通過美國總統川普力推的「大而美法案」，川普聲稱，這項法案將讓美國人民享有減稅、安全邊境及更強大的軍隊，美國將迎來爆炸性經濟成長，所謂《大而美法案》核心是延長川普第一任期的減稅政策，將原本即將到期的措施永久化。回顧4月初川普宣布對等關稅造成全球金融市場動盪仍歷歷在目，結算美股第2季卻逆轉勝，S&P 500指數上漲10.94%，科技股為主的NASDAQ指數更上攻17.96%。

美國創新研發龍頭ETF（00971）經理人林怡君表示，根據統計，自2015年以來美股第2季上漲機率高達九成以上，且該漲勢動能有望延續至7-8月。觀察美股大盤、以S&P 500指數為代表，2015年至今第2季平均表現分別達4.59%，而成長型股票如NASDAQ指數、S&P 500成長指數，第2季平均表現則分別來到6.75%與6.55%，表現勝過大盤；倘若聚焦走在各產業研發成長趨勢浪尖、以美國創新研發龍頭ETF追蹤指數彭博研發龍頭指數為代表，2015年至今第2季平均表現則達8.09%，表現遠勝大盤、成長股與科技股，展現較佳上漲動能。

進一步觀察爾後7-8月，平均來說美股主要指數仍有上漲空間，S&P 500、NASDAQ與S&P 500成長指數7月及8月平均表現分別為3.47%與0.31%、4.11%與0.72%、4.08%與0.93%；而彭博研發龍頭指數7-8月平均表現則來到4.15%與1.25%，上漲動能的延續性更加顯著。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，2025年第2季期間市場經歷劇烈波動，美股先蹲後跳，繳出近年最佳的第2季表現後，有望延續至7-8月。川普力推的「大而美」法案通過後，加上市場原先憂心的關稅風險已逐步淡化，美元轉趨穩定也為美股提供有利環境，美股挑戰歷史新高的重要關鍵，近期聰明錢已悄悄進場，顯示專業機構及投資人持續看好美股後市表現，預期第3季美股可望有所表現，值得樂觀期待。

其中創新研發龍頭更值得關注，持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，近期的市場波動為長期投資者創造以更具吸引力的估值來持有優質研發龍頭公司的絕佳機會，因為這些優質公司在其產品、訂價能力往往更具競爭力，有助進一步帶動股價出現正向循環。野村美國創新研發龍頭ETF（00971）聚焦在「研發龍頭」的美股ETF，亦即個股研發費用須連續三年均正成長、且研發占銷售額比率須在前90%等標準，更可望追求比美股大盤更具爆發力的股價成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。