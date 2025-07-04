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美股明年EPS有望雙位數躍進！009811聚焦美國50指數 7月9日開募

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

近期美股各大指數雖陸續刷新歷史新高紀錄，但下半年仍須面對關稅壁壘、美債膨脹，及地緣政治緊張等變數考驗，隨著時序進入下半年，市場將目光望向明年，根據Factset預估，2026年美股EPS年增率有望創下雙位數成長，為明年美股表現投下定心丸。

統一美國50 ETF (009811) 是台灣首檔追蹤美國50指數的ETF，瞄準具有長期成長爆發力的美股市值50大企業，成為近來ETF市場備受矚目的焦點，發行價每股10元，每張1萬元，7月9~11 日開始募集繳款。

上半年美股在強勁獲利的支持下，克服利空陰霾，實現史詩級反彈。根據FactSet調查，2025年美股EPS(每股盈餘)年增率可望達到9.1%，2026年EPS年增率再推升至13.8%，突顯美股牛長熊短的長期向上格局。

值得留意的是，美股並非由科技產業獨霸天下，而是多元產業百花齊放；能源、資訊科技、原物料、工業、非核心消費等產業，2026年獲利成長率均有機會跑贏大盤，金融和醫療保健產業也有雙位數成長空間，明年美股表現可期。

009811追蹤美國50指數，囊括美國市值前50大頂尖企業。其中，科技產業權重逾40%，精準把握美國科技創新成長潛能；通訊、非核心消費、金融，及醫療保健權重超過10%，並以核心消費、能源、原物料，及工業為輔，打造出攻守俱佳的美國產業黃金組合。

009811擬任經理人林良一指出，上半年美股漲勢多集中在大型成分股，反映AI發展仰賴鉅額資本支出，競爭門檻墊高，形成大者恆大的市場格局。布局美股宜掌握「多且大」的心法；首先，採取多元配置，不偏食才能享受各產業的成長果實；其次，看好大型龍頭股持續引領美股向上，且議價能力優於同業，有助於在波動中穩固投資根基。

統一美國50 ETF發行價每股10元，每張1萬元，於統一投信官網線上申購更可享零手續費優惠。009811為半年配，每年3、9月底評價，保管銀行為臺灣銀行，若將配息帳戶設定為臺銀，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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