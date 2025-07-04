Labubu天價成交惹爭議「能當投資」？還不如00961每月存ETF
「Labubu過氣！」一名網友在Threads上的這番「驚世言論」，在潮玩圈投下震撼彈。正當6月10日兩隻LABUBU公仔以人民幣108萬、82萬天價成交之際，這位「理性派」網友的發言，意外引爆一場「潮玩vs ETF」的投資大戰。
「很多人跟我吵說台灣還要排隊買Labubu，那就去排啊！反正過幾年變垃圾而已」這位網友毫不留情地說。更在貼文中放上一連串「驚悚」實例：曾經叱吒風雲的暴力熊，從百萬身價慘跌至3萬；號稱「數位藝術革命」的無聊猿NFT，從1億跌到無人問津；連藝術家村上隆的太陽花，都從2萬暴跌到幾百元。
「與其買這些會變垃圾的潮玩，我寧可定期定額投資00961、00900，每個月穩穩賺股息多爽！」這番言論立即在潮玩圈掀起軒然大波。
酸民們紛紛現身說法「買Labubu的眼光都有問題」、「記得前幾年那些炫耀熊牆的人呢？現在都銷聲匿跡了」、「連藝人收藏都是反指標了」。但也有人護航：「你管別人怎麼花錢？」、「HELLO KITTY紅了幾十年都沒過氣好嗎？」
更有資深投資人打趣道「這就是市場機制啊！沒人叫你買最高賣最低」、「與其勸這些炒作仔，不如就看他們all in⋯」。有趣的是，竟然還有網友開始比較起「00961、00900跟00922到底哪檔最香」，讓這場論戰意外歪樓成理財討論會。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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