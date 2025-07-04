00878一路存到32張！知美累計領息7.3萬元 息總報酬率達9.99％

紀律是存股的鐵則！3日晚間理財專家知美JiMMY在Youtube頻道分享，他已經透過長期定期定額存到了32張國泰永續高股息(00878)，成功每季加薪1萬元，羨煞一眾網友。

為什麼是00878？知美給出解釋：00878嚴選優質的ESG企業，聚焦真正有配息能力且深具成長性的高息股；股利率的篩選方式則是將最近1年與3年的個股殖利率依照1:3的比例進行計算後排序，挑選出最具投資潛力的30檔成分股，來維持殖利率的穩健性，面對市場大漲大跌下，00878憑藉獨到的選股邏輯，獲得更低的波動度。最近1年00878的含息總報酬率打敗一票高股息ETF，如元大00713、元大0056及群益00919。

知美也補充，今年Q2許多高股息ETF進行例行性換股，00878今年6月以3進3出的方式調整投組，與其他動輒10多檔換股的高股息ETF相比，00878調整幅度更小，也代表00878的周轉率更低。

為了打造被動收入，知美於影片中表示他設定存下「100張00878」的目標，每個月不管股價，固定在月底買進1張00878，並在隔年的第一個月將今年領到的股息全數再投入，加速資產累積。歷經2年半的時間，如今已經累積32張00878，完成最初設定目標的1/3，總投入成本共67萬6,046元，在長期定期定額的努力下，目前領到的股利也已達到7萬3,790元，知美持有的00878含息總報酬率達9.99%。

從去年8月開始，知美每次領到的配息已經能夠超過1萬元新台幣，上個月只靠00878就已經收到1萬4,570元現金股利，加薪有感。知美最後也提醒，不管買哪一種ETF都有賺錢跟賠錢的機會，沒有絕對無敵的組合！市值型ETF有可能會價格下跌，高股息與債券型ETF則有除息後貼息的風險，但他仍持續挺進00878的原因在於相信台灣的經濟與股市長期還是有機會向上成長，遇到價格走低時會調適心態，當作降低持有成本撿便宜的好機會，持續幫助自己累積，加速達到目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。