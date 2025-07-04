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官股熱買00961！高股息ETF黑馬首配…年化上看15％、一舉攻佔熱度榜

聯合新聞網／ 綜合報導
官股銀行積極加碼高股息ETF，最新三日買超榜單中，00961（FT台灣永續高息）以年化配息率近15%的亮眼成績，首度躍升前五，成為市場熱議焦點。圖／本報資料照片
官股銀行積極加碼高股息ETF，最新三日買超榜單中，00961（FT台灣永續高息）以年化配息率近15%的亮眼成績，首度躍升前五，成為市場熱議焦點。圖／本報資料照片

近期投資市場吹起高股息投資風潮，而這股風潮也吹進了官股銀行。官股積極布局ETF市場，除了鎖定市值型ETF，更偏愛高股息ETF，而首次配息的FT台灣永續高息ETF（00961）以黑馬之姿竄出，年化配息率上看15%，更吸引官股目光。

觀察8大官股近三日ETF布局，即將配息的ETF成為官股首選標的之一。國民ETF元大台灣50（0050）以4.58億元的買超金額穩居第一，緊接著是富邦特選高股息（00900）的2147萬元。值得注意的是，富蘭克林台灣永續高息（00961）以1403萬元買超首度入榜、搶下第三名，第一金優選非投債（00981B）及新光BBB投等債20+（00970B）分別以1139萬元及893萬元買超，名列第四、五名。

其中，00961的表現最受矚目。該ETF自去年10月掛牌以來首度宣布配息，每單位預估配發0.115元，以最新收盤價計算，單次配息率約1.3%，年化配息率更上看15%，在7月除息的ETF中遙遙領先。配息消息一出，立即引爆市場熱潮，昨日成交量爆萬張，一舉躍入成交量前10大ETF，市場需求旺盛。

理財專家表示，觀察今年以來ETF市場趨勢，由於國際政治因素干擾、市場波動，投資人逐漸轉向追求穩健收益的投資標的，高股息ETF成為資金避風港。展望下半年，在全球經濟前景仍存在不確定性的情況下，具備品質選股機制、重視股息永續性的ETF產品，將更能吸引長期投資人的目光。建議投資人在選擇高股息ETF時，除了關注配息率外，更要注意標的公司的獲利能力與現金流量等基本面因素。

代號名稱買超張數買超金額除息日年化配息率
0050元大台灣509363458,070,3227月21日2.90%
00900富邦特選高股息30166021,473,4437月16日9.10%
00961FT臺灣永續高息150714,029,7307月16日14.70%
00981B第一金優選非投債129511,387,7497月18日9.50%
00970B新光BBB投等債20+10158,930,5967月4日6.80%

資料來源：玩股網（資料日期2025.07.03）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00900富邦特選高股息30 00961臺灣ESG永續高息 ETF 月配息

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