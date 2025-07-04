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00940史上最熱高股息ETF還在破發…8元即底部？ 楚狂人：恐是市場迷思

聯合新聞網／ 玩股網
00940高股息ETF自2024年掛牌以來，雖寫下史上最大募集金額，不過一度跌破8.4元，市場關於「8元底部」的討論與質疑聲浪不斷，投資人信心受到嚴峻考驗。中央社
00940高股息ETF自2024年掛牌以來，雖寫下史上最大募集金額，不過一度跌破8.4元，市場關於「8元底部」的討論與質疑聲浪不斷，投資人信心受到嚴峻考驗。中央社

2024年台股ETF市場最受矚目的高股息ETF之一，非00940莫屬，但令人意外的是，雖然00940創下了台股ETF史上最大募集金額的紀錄，但截至目前為止，股價仍未回到發行價10元以上，導致市場抱怨聲四起，投資人信心動搖。甚至市場出現一種聲音，認為8元即為股價底部，今天就帶大家深入解析00940的股價表現，以及所謂「8元底部」的真相。

股價表現回顧：破發超過一年 股東壓力重重

00940於2024年4月正式掛牌上市，當時以10元的發行價吸引了大量投資人關注，但掛牌後卻始終無法突破這個價格，反而股價一路下行。今年4月的大盤崩跌事件，更導致00940創下歷史新低，股價一度跌至8.35元，讓許多投資人慘遭套牢。

儘管近期市場氣氛回暖，填息速度有加快跡象，但股價整體上依然處於「破發」狀態，也就是目前價格仍低於發行價。換句話說，許多投資人所收到的月配息，看似收入，實則只是「左手換右手」，無法真正帶來實質收益，甚至難以抵抗當前的通膨壓力，實質報酬率反而是負的。

這種狀況讓投資人的不滿逐漸累積，也成為近期市場上討論度極高的話題。

「8元是底部」是真實 還是市場的迷思？

市場上出現一種邏輯，即認為00940 ETF發行價為10元，若股價下跌兩成即為8元，因此8元自然而然成為了市場預期的股價底部。然而，這樣的邏輯可能是過於簡化，甚至存在誤區。

ETF的股價並非由技術分析所能完全解釋，因為ETF本質是追蹤一籃子股票或資產的表現，其價值是依據投資標的的市值變動而調整，而非單純以價格下跌幅度來定義底部。

00940 ETF背後所追蹤的股票組合若基本面持續惡化，股價就算跌到8元甚至更低，也不代表投資價值提高或穩定了。因此，投資人必須回歸基本面分析，關注ETF背後股票的真實獲利能力、配息穩定度，以及長期成長潛力，而非單純以發行價折價比例做為判斷底部的標準。

投資者應如何因應？

面對00940的表現，投資人必須更理性、更專業地看待市場波動。建議投資人在考慮買入或加碼ETF時，應該深入研究ETF追蹤的指數內容，理解其成分股的市場展望與營運狀況。同時，也應留意整體市場的經濟環境與利率變動，避免單純以股價高低或技術支撐作為唯一依據。總結來說，「8元底部」的觀點存在很大的侷限性，投資ETF更應該從其追蹤標的本質出發，做出全面而審慎的評估，才能真正掌握獲利機會，降低投資風險。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00940 ETF股價破發8元成底部？深入分析表現與市場迷思！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息 破發

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