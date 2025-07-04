海外 ETF 夯！單月飆15%領先標的是誰？

關稅停火重燃股市多頭，中東交戰未影響行情上攻，近一個月海外ETF漲多跌少，領先群上漲逾10%的共有六檔，表現最佳的是第一金太空衛星(00910)上漲逾15%，太空衛星股可望重演去年飆漲行情；其餘5檔近月漲幅逾10%的ETF為半導體、科技型，包括：兆豐洲際半導體(00911)、中信日本半導體(00954)、國泰費城半導體(00830)等，產業題材ETF近期表現帶勁。

法人分析，這波太空衛星及半導體漲勢，一方面受惠年初股價盤整後修復，再則是產業題材支撐強，太空衛星受惠各國衛星發射、國防監測需求，半導體則是AI、資料中心擴張等，下半年儘管金融市場仍存在全球關稅協商、美國減稅債務疑雲，及國際地緣政治緊張等變數干擾，不過，法人研判太空衛星股受上述變數影響小，甚至還是地緣衝突受惠股，料仍將扮演下半年多頭行情領航者。

第一金太空衛星(00910) 近一個月飆漲超過15%，所追蹤Solactive太空衛星指數近期突破年初高點，其中受惠多檔成份股的表現強勢驅動，強勢個股多半受惠地緣政治緊張，軍事防禦及太空科技競爭等。第一金太空衛星經理人曾萬勝觀察，各國軍事競爭，加強地面偵測能力，透過衛星進行地面觀測，近期伊朗與以色列衝突中則大幅倚賴無人機作戰、防禦等；衛星廠商除了受惠商業通信，再加上各國安全增強，今年獲利、營收、訂單持續有正向展望，激勵太空衛星相關類股再現新一波上攻行情。

近一個月不少表現強勢的個股強與衛星監測、國安防禦有關，如：6月飆漲80%的黑天科技(Blacksky Technology)，主要從事衛星影像監測，近期與美國國家地理情報局(NGA)合作計畫為AI驅動偵測及監控；6月飆漲60%的衛星影像公司Planet Labs則獲得北約合作，提供衛星影像監控，因應如俄烏戰爭、中東衝突等高頻率地表監測，該公司擁有超過200顆衛星從事地面影像監測等。

6月上漲逾20%的衛星設備商Redwire，則搭上中東衝突最夯的無人機議題，今年初以9.25億美元併購的Edge Autonomy，強化該公司發展中的低軌衛星無人機連接機制，該公司提供北約、美軍，無人機設備，執行偵測、海事監控、情報搜集、感測及干擾等，在俄烏戰及以伊中東衝突有重要影響。

全台首檔高純度太空衛星概念ETF第一金太空衛星，成份股囊括30檔太空衛星關鍵企業，每半年成份股篩選後採均權配置，3月換股至今，目前的前五大成份股為：商務寬頻服務商GOGO(5.43%)、衛星設計製造商AST Space Mobiel(4.55%)、衛星及火箭發射商Rocket Lab(4.44%)、通信服務及國防技術商Viasat(4.39%)，及航空國防產品商Astronics(4.31%)等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。