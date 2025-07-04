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00961年化配息率上看15％…擠進成交量前十大！展強勁吸金動能

聯合新聞網／ 綜合報導
台股再創新高，ETF市場買氣火熱，FT台灣永續高息ETF（00961）昨爆量首度擠進成交量前十大，溢價率、年化配息率雙雙領先，顯示高股息題材人氣爆棚。本報資料照片
台股再創新高，ETF市場買氣火熱，FT台灣永續高息ETF（00961）昨爆量首度擠進成交量前十大，溢價率、年化配息率雙雙領先，顯示高股息題材人氣爆棚。本報資料照片

台股昨日再創高，ETF市場交投同步升溫，高股息ETF成交量表現亮眼。其中，FT台灣永續高息ETF（00961）首度擠進成交量前十大，以0.21%的溢價率居冠，年化配息率更上看15%，展現強勁吸金動能。

根據統計，昨ETF成交量前三名分別為群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）及元大台灣價值高息（00940），成交量分別為63,018張、60,872張及52,484張。值得注意的是，在ETF成交量前五大中，高股息概念ETF就占四席，顯示市場資金持續追捧高股息題材。

市場分析，FT台灣永續高息ETF昨成交量暴增12.9倍，首度擠進前十大，主要受惠兩大利多。一是將在7月進行首次配息，每單位配發0.115元，預估年化配息率約15%，創下2025年以來新高；二是投資組合中航運股比重較高，在航運業維持優渥股利政策下，配息展望樂觀。

七月ETF除息行情逐漸發酵，元大台灣50（0050）將配發0.36元，年化報酬率約2.93%，以0.12%溢價交易；元大高股息（0056）則將配發0.866元，年化報酬率達9.85%，昨日溢價0.17%。市場觀察，投資人正加速布局除息行情。

投信法人指出，目前市場資金持續追逐高股息概念，建議投資人可優先考慮年化配息率較高的ETF，同時適度配置科技概念ETF分散風險，並留意個別ETF的折溢價情況，選擇合理價位進場。

根據CMoney資料顯示，昨日ETF成交量前十大依序為：群益台灣精選高息、元大台灣50、元大台灣價值高息、元大高股息、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、富邦台50、大華優利高填息30、國泰台灣科技龍頭，以及首度進榜的FT臺灣永續高息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 00881國泰台灣科技龍頭 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 00961臺灣ESG永續高息

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