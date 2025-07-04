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00878即將滿五歲！規模衝破4,437億、每100人就有7人擁有

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰永續高股息ETF（00878）2022年度規模狂增1,011億元，飆漲程度為基金史上頭一遭。（本報系資料庫）
國泰永續高股息ETF（00878）2022年度規模狂增1,011億元，飆漲程度為基金史上頭一遭。（本報系資料庫）

國泰投信旗下的明星商品國泰永續高股息ETF（00878），7月就要滿五歲啦！自2020年7月20日掛牌上市以來，近五年創下不少驚奇佳績，僅用四年半的時間，規模就突破4,000億元里程碑，受益人數更是長期穩坐冠軍寶座，截至6月27日，00878規模達4,437億，受益人數超過174萬，以全台2,300萬人計算，每100人就有七人擁有00878，廣受市場喜愛，國民ETF之稱實至名歸。

國泰永續高股息(00878)基金經理人游日傑表示，00878是著名存股標的，受到投資人青睞，根據集保中心統計至2024年12月底，Y世代壯年族以及Z世代年輕打拼族，存股名單第一名皆是00878，α世代的家長也習慣替孩子存00878，同時00878也深耕定期定額領域，根據證交所統計，5月ETF定期定額人數排行榜00878達297,320戶。

游日傑分析，00878之所以廣受喜愛，主要來自其結合季配息機制與永續選股策略，納入ESG表現優異且具配息能力的企業，兼顧收益潛力與企業治理品質。游日傑強調，雖受到地緣政治及關稅等影響，台股今年多呈震盪格局，但AI仍有市場剛性需求加持，推估今年下半年在AI算力需求成長之下，有望為台股挹注更多成長動能，而00878成分股中，半導體及電腦周邊設備族群合計占比超過四成，買進00878有望掌握AI趨勢。

國泰投信ETF研究團隊指出，很多投資人自行操作進出場時機容易追高殺低，定期定額反而有望大幅提高獲利機率，面對股市上沖下洗，透過定期定額的投資策略，能夠有效平衡投資風險，並有機會在景氣回揚後，獲得合理的報酬，尤其第3季台股不排除有修正可能，投資加碼難度仍高，建議投資人投資策略應以保守為上。

國泰投信強調，00878特別適合有現金流需求如退休族群納入理財規劃，有機會運用息收來補貼生活開銷；不少青壯年有養家、背房貸壓力，投資00878有望減輕生活負擔；小資族養成存高股息ETF習慣，不僅能不定期給自己小確幸，長期下來累積的財富也有機會很可觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息

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