快訊

做好防颱準備！ 準「丹娜絲」恐登陸 直撲台灣機率飆升

等12個小時！甜甜圈「I'm donut？」今早開幕 昨半夜已有人在排隊

美食安專家揭十大中毒高風險食物 一種水果入列「曾讓40人喪命」

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰台灣高股息基金上架 TISA 最低1千元就買得到

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

為提升民眾投資理財知識與資產管理意識，金管會規劃推動臺灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwan Individual Savings Account, TISA）制度，以鼓勵民眾及早進行中長期穩健投資。國泰投信為首波率先響應的投信業者之一，旗下的國泰台灣高股息基金及國泰泰享退2049目標日期組合基金兩檔招牌基金已於6月23日公告新增TISA級別，已於27日公告，7月1日盛大開賣。

國泰投信表示，TISA級別的基金在經理費上更加低廉，對長期投資人會更有感，皆為新台幣且不配息，中華民國居民包含因工作、婚姻、生活而長居臺灣的外籍人士都可申購，投資人須約定以每月定期方式扣款一定金額，個別定期定額申購約定自首次指定扣款日起，定期扣款連續24個月。

國泰投信這次推出的兩檔TISA級別基金，最低申購金額都是新台幣1千元，亦可享有申購0手續費優惠，讓學生或小資族都可以輕輕鬆鬆累積未來的退休金，投資人自7月1日起即可在基富通平台申購，未來也會陸續上架其他銷售通路。

首波推出TISA級別的國泰台灣高股息基金和國泰永續高股息ETF（00878）在2020年7月10日同一日成立，兩檔各自在主動式基金及被動式ETF中都是高人氣基金產品。國泰台灣高股息基金由投研團隊靈活操作，具備空頭防禦性及多頭攻擊性，經理人主動式的產業調研，為投資人聚焦「競爭力強大」、「股價波動低」及「可望持續配發高股息」之個股，兼具進可攻、退可守的優勢。

另一檔新增TISA級別的國泰泰享退2049目標日期組合基金，則是國泰投信針對想要規劃退休目標的客戶所推出的目標日期基金，訴求投資人約當於2049年退休的族群，可簡單透過這檔基金規劃達成退休理財目標，基金會因應景氣循環位階、利率週期及風險性資產強弱勢變化，彈性運用不同特性資產，適時動態調整投資組合，積極創造增益及控制整體投組下檔風險，截至5月底，基金持續布局海內外股債資產，並以成熟市場為主，股債比約當8:2，並因應市場變化汰弱留強，以達成追求長期績效穩定增長目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 高股息

延伸閱讀

美股基金 定期定額布局

國泰證友善 體貼銀髮族

基富通「TISA好享投」上線 首波近50檔專家嚴選免手續費低經理費基金

基富通「TISA 好享投」上線 免手續費、低經理費基金任選

相關新聞

護國神山衝破千一！00922分散布局…吸納台積電、聯發科、鴻海利多

周三美股表現強勁，那斯達克指數、標普500指數、費城半導體指數皆收紅，台積電ADR更強勢勁揚3.97%，台股周四(7/3)連帶開高走高，終場收在22712點，上漲135點，其中護國神山台積電盤中一度站

00961年化配息率上看15％…擠進成交量前十大！展強勁吸金動能

台股昨日再創高，ETF市場交投同步升溫，高股息ETF成交量表現亮眼。其中，FT台灣永續高息ETF（00961）首度擠進成交量前十大，以0.21%的溢價率居冠，年化配息率更上看15%，展現強勁吸金動能。

比006208還讚？她因配息更愛00904！網讚：升好多配息有望

一名網友近日在Dcard發文分享自己投資半導體ETF的經驗，原先同時定期定額布局006208與00904，但後來發現00904聚焦程度更高、入手價格更低，更在本季配息公告中從0.15元大幅提升至0.48元，讓她驚喜直呼「這波應該會再投入一些資金」。貼文曝光後，引來不少網友共鳴，有人自稱「904的子民」、也有人笑稱「006208就等著被新手帶風買爆」。

00878即將滿五歲！規模衝破4,437億、每100人就有7人擁有

國泰投信旗下的明星商品國泰永續高股息ETF（00878），7月就要滿五歲啦！自2020年7月20日掛牌上市以來，近五年創...

海外 ETF 夯！單月飆15%領先標的是誰？

關稅停火重燃股市多頭，中東交戰未影響行情上攻，近一個月海外ETF漲多跌少，領先群上漲逾10%的共有六檔，表現最佳的是第一...

國泰台灣高股息基金上架 TISA 最低1千元就買得到

為提升民眾投資理財知識與資產管理意識，金管會規劃推動臺灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwan Individual Savin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。