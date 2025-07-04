護國神山衝破千一！00922分散布局…吸納台積電、聯發科、鴻海利多

周三美股表現強勁，那斯達克指數、標普500指數、費城半導體指數皆收紅，台積電ADR更強勢勁揚3.97%，台股周四(7/3)連帶開高走高，終場收在22712點，上漲135點，其中護國神山台積電盤中一度站回1100元關卡，最終以1090元收場，讓不少市值型ETF跟著受惠，老字號元大台灣50（0050）、大黑馬國泰台灣領袖50（00922）、富邦公司治理（00692）漲幅皆超過1%，富邦台50（006208）漲幅0.96%，元大台灣ESG永續（00850）也漲了0.95%。

ETF達人指出，其中規模超過300億的市值型ETF有三檔，包含0050、006208、00922，值得關注的是， 00922憑藉持股分散來降低單一持股風險，走出一條自己的路，除了第一大持股之外，其他優良企業也有表現空間，觀察其成分股持有約3成台積電，其他兩大權值股聯發科及鴻海，也都各有約5%左右權重，持有00922即可把龍頭企業的好全都收進口袋。

市場分析師提到，因應全球供應鏈重組與地緣政治變局，先進封裝技術升級是亞洲各國發展的重點項目之一，而台灣憑藉完整半導體生態系與技術競爭優勢，成為全球先進封裝發展的核心基地之一。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸也公開指出，在AI強勁需求驅動下，先進製程產能預計在2028年創下歷史新高，每月產能達到140萬片規模。

近日適逢除息旺季，先是鴻海宣布要每股要發5.8元，為掛牌以來最高，IC設計大廠聯發科也在3日除息25元，接下來還有7/17台積電法說會，種種利多消息都將為00922挹注成長動能，理財達人建議，別錯過進場機會迎接上漲行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。