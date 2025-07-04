市值型 ETF 夯 野村推出全台首檔主動式市值型ETF 00985A

野村投信表示，國際政經局勢變遷快速，加速股市波動劇烈，在台股投資上，更需要與時俱進調整思維，主動出擊應萬變，投資就像雪球，重要的是要找到溼的雪，和一道夠長的坡道，AI趨勢確立，發展未來商機龐大，掌握AI投資機會更顯重要，操作可先留意AI伺服器供應鏈與相關零組件股，如BBU、散熱、機殼廠，台積電（2330）概念股，把握第3季進場布局台股機會，全台首檔台股主動式市值型ETF的野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）正是可多加運用的投資工具。

高盛報告指出，隨著未來幾年推理需求的增加，全球AI伺服器量展望更加正向，2025/26E ASIC AI 晶片的需求將達9m/12m ，且2025/26E ASIC出貨量的貢獻將上升至38%/40%。野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）基金經理人林浩詳表示，AI從基建到智能代理，軟硬體皆持續推進，透過大語言模型（LLM）的商品化來進一步開發AI應用將使得推理成本大幅降低，除了可提升製造業的生產力，並加速消費市場的採用，AI的應用場景將進入實體經濟落地階段。加上AI應用持續成長，對算力需求巨大，目前通用GPU（如NVIDIA H100、GB200）雖強大，但功耗高且價格高昂，而ASIC因針對特定任務優化，能提供更高效能比（TPU比GPU提速15-30倍，效能高30-80倍），長期量產成本較低，成為CSP降低對NVIDIA、AMD依賴關鍵，隨著AI推論時代來臨，ASIC專為特定AI任務設計，精準匹配推論時代所需的應用場景，預估2025年起出貨量將顯著成長，加上四大CSP也積極投入自研ASIC，市場看好2026年科技大廠晶片轉由台灣ASIC設計機會增加，相關投資題材族群，包含設計服務、載板（高頻高速材料）。

林浩詳表示，對等關稅90天暫緩期將屆期，川普表示將在未來一周左右通知新稅率，不再為未完成談判國家延長期限，短線來看，漲多後加上接近關鍵時間點，預料大盤將於年線附近震盪盤堅，等待關稅議題明朗，漲多後獲利賣壓待消化，資金轉往AI題材，算力是AI發展的關鍵，而隨著算力需求日益擴大，對龐大且完善的AI供應鏈亦有更高要求，台灣的優勢在於，擁有世界領先的半導體製造能力，在AI伺服器零組件領域更具備高度整合性，憑藉供應鏈一條龍的優勢，台灣能迅速因應客製化、高頻更新的AI發展，成為全球AI業者的關鍵夥伴。

展望2025下半年，野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，面對川普關稅戰2.0的壓力時，科技類股仍展現相對強勁的韌性，特別是AI伺服器、散熱、網通與CCL等與AI基礎建設密切相關的產業，修正後的EPS成長幅度依舊領先大盤，甚至逆勢上修，即便關稅不確定性再起，但AI驅動的結構性需求仍未改變，在逆風中更突顯其長期投資價值。

00985A是全台首檔市值型主動式 ETF 能快速調整的投資組合，具備即時反應與策略彈性，能動態掌握產業趨勢與個股商機的市值型主動式 ETF。相較於富時臺灣50報酬指數依據企業市值大小決定權重，00985A綜合考量企業市值及基本面，運用野村投信台股團隊深入拜訪企業所獲得之質化數據搭配獨家基本面計量模型予以量化，建構投資指標評分數據庫，依據成長、價值、動能三大面向因子綜合評估，汰弱換強選出50檔個股，掌握動能佳中大型個股，可說為投資人提供投資主動式台股的新選擇。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）7月1日至4日募集，發行價格10元，採年配息機制。00985A除了保有與市值型ETF與指數的高度連動性，擁有三大優化投資流程，透過「成長」、「價值」、「動能」三大關鍵挑選具優勢的股票，掌握台股超額報酬的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。