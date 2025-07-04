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美股回升掌握七雄以外的科技趨勢 這檔美股 ETF 有望受惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
美股示意圖。美聯社
美股示意圖。美聯社

美國標普 500 指數在6月27日收在歷史高點，是從美股4月以來創下歷史新高。隨著 2025 年下半年開始，主要市場風險情緒已逐漸淡化。從關稅驅動的通膨壓力，及經濟訊號數據不確定性，同時中東局勢情勢緊張，市場仍對美伊衝突升溫反應冷靜；美國聯準會維持聯邦基金利率在4.25%至4.5%不變，強調決策依然維持暫時觀望。

美國企業的營運韌性是美股4月以來強彈支柱之一，經濟韌性依舊，值得留意的是，美國總統川普提出規模4.2兆美元的減稅方案，以及企業可望豁免於全球最低稅負制，將有望能帶來助益，較積極型投資人可持續持有美國或是科技股票型ETF，把握股市在經濟穩步中成長的紅利，兼顧報酬與波動控制。

永豐美國科技ETF（00886）研究團隊表示，觀察到國防科技行業新聯盟甲骨文6月17日宣布推出國防生態系統，重新定義國防和政府科技創新的交付方式，可加快甲骨文及合作夥伴交付國防科技服務給政府，甲骨文則是提供雲端生態系統。帕蘭提爾（Palantir）正引領著AI技術的未來，為全球帶來深遠的影響，除了軍事領域，帕蘭提爾（Palantir）的AI技術也在商業市場展現出強大的影響力。

國防科技行業新聯盟加速國防科技化，帕蘭提爾的人工智能作戰數據管理系統利用了多個帕蘭提爾數據平台，已經成為五角大樓將人工智能帶入戰場的關鍵部分，以永豐美國科技ETF（00886）基金為例，AI科技應用比重較高，其中帕蘭提爾科技持股最重。隨著AI技術的不斷發展，帕蘭提爾（Palantir）有望在未來的全球競爭中保持領先地位，成為AI時代的關鍵力量。

風險情緒改善帶動科技股評價修復，市場預期，在中美談判順利、華爾街獲利預估向上修正、消費者情緒已有改善等因素，進而將帶動科技股評價修復，可透過00886永豐美國科技ETF，該檔ETF囊括美國主要科技，建議投資人把握現階段市場的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國聯準會

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