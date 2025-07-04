投等債ETF 雙多加持

進入第3季，綜合ETF前五大發行商看法，除了看好台股市值與美股成長型標的具表現空間外，也建議持續配置債券部分，多數ETF發行商仍建議優先布局投資等級債ETF，整體維持與第2季一樣的建議，看好投資等級債具有顯著的收益避險價值，配置有利提升資產穩健度。

綜合彙整元大、國泰、富邦以及中國信託投信看法，根據6月FOMC會議公布的最新點陣圖顯示，今年下半年仍有機會降息2碼的可能性，目前聯準會（Fed）基準利率高於中性利率約1.25至1.5個百分點，具備降息空間，相關可留意的標的有元大優息投等債（00968B）、國泰10Y+金融債、富邦全球投等債、中信優息投資級債。

中國信託投信指出，隨通膨數據走緩、就業市場降溫，Fed啟動降息的時間點將更受關注。儘管降息時間點未定，但Fed官員相對鴿派的言論，讓市場對於政策利率下行趨勢形成共識，投資級債具殖利率優勢與違約風險低的特性，適合當作穩定收益配置。

群益投信則認為，今年雖然債市表現同樣受到政經不確定性與貨幣政策動向所牽動，但整體而言研判景氣仍將保持韌性，進入衰退的可能性低，非投等債發債公司體質仍優，整體信用風險偏低，加上非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，資金流入態勢明顯，凸顯需求面依舊強勁，後續表現仍值期待。

今年以來台幣兌美元大幅升值，對美元計價資產的表現造成衝擊，這也反應在債券ETF表現上，5月亞幣的強升更是拖累持有美金計價資產的投資表現。富邦投信建議投資人採取分批布局方式，透過時間分散降低匯率波動的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。