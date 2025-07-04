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比006208還讚？她因配息更愛00904！網讚：升好多配息有望

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00904。本報資料照片
網友討論00904。本報資料照片

一名網友近日在Dcard發文分享自己投資半導體ETF的經驗，原先同時定期定額布局006208與00904，但後來發現00904聚焦程度更高、入手價格更低，更在本季配息公告中從0.15元大幅提升至0.48元，讓她驚喜直呼「這波應該會再投入一些資金」。貼文曝光後，引來不少網友共鳴，有人自稱「00904的子民」、也有人笑稱「006208就等著被新手帶風買爆」。

根據原PO說法，006208雖然也在布局名單中，但00904聚焦半導體業，標的配置更集中，搭配股價相對低檔與最新配息數字的躍升，整體表現更吸引人。本季00904配息公告為0.48元，相比上一季的0.15元，單季成長0.33元，加上近期股價止穩，讓她認為具備再加碼的條件。不過她也趣味分享，查資料時發現某財經網站竟顯示「2028年」，懷疑系統出bug，笑說「好好笑，通靈未來了嗎？」

該篇貼文也引起不少網友留言討論。有網友認同00904配息表現「升好多，爽爽爽」，也有人指出「00904每年有一次會配比較多，應該是累積返還」，並鼓勵「最近盤面滿強的，填息有希望！」另有學生族表示「先用大戶投設定定期定額來存00904」，也有人分享其他推薦ETF如00935與00881，直言「科技類只推這兩檔」。

但也有網友提到006208的即將分割，引發話題，有人預期「又會有一堆不研究的新手跟風買」，點出ETF市場容易受話題與低價吸引力帶動進場潮。部分留言則持平建議，指出「大盤肯定還是要基本配置」，暗示不論投資哪一類型ETF，核心資產仍需穩健搭配。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 00904新光臺灣半導體30 Dcard ETF 半導體 季配息

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