投資人搶進！00961大爆配0.115元成交量暴增12.9倍…尚有位子還可上車

在美股納斯達克指數創高、台積電ADR再創新高帶動下，台股今（3）日走勢強勁，終場上漲135.23點，收22712.97點，成交值3743.62億元。值此之際，7月ETF除息行情即將展開，其中「台灣永續高息ETF」（00961）以14.77%的年化配息率居冠，今日股價上漲0.75%收9.37元，成交量破萬張、達11049張，較公告前暴增12.9倍，投資人搶進氣氛濃厚。

00961買氣最旺 溢價率居冠

據統計，台灣永續高息ETF（00961）今日以9.43元開盤，終場收9.37元，上漲0.07元，漲幅0.75%，成交量11049張，溢價交易0.21%，為今日台股ETF中溢價最高、買氣最為旺盛的ETF。市場分析師指出，該ETF投資組合中航運股佔比高，受惠於航運業者維持優渥股利政策，加上現金部位充裕，將在7月配發0.115元股利、年化配息率約15 ％，創下2025年以來最高配息水準。

7月除息大戲 14檔ETF蓄勢待發

根據7月3日最新統計，7月共有14檔ETF將進行配息，其中以台灣永續高息ETF年化配息率14.77%居冠，元大高股息ETF（0056）以9.85%次之，第一金優選非投等債ETF（00981B）以9.83%位居第三。債券ETF方面，在全球高利率環境下，第一金優選非投等債ETF成為債券型ETF配息王，其他債券型ETF如國泰A級公用債ETF（00782B）、國泰投資級公司債ETF（00725B）等，年化配息率均維持在6%以上。

高股息ETF配息金額創新高

值得注意的是，元大高股息ETF（0056）雖然年化配息率居次，每單位配息金額0.866元，顯示其穩健的配息能力。而台股指標ETF元大台灣50（0050）將配發0.36元，年化配息率2.91%，雖較低但維持穩定配息。

7月除息ETF速覽

＊年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 最新收盤價 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。資料來源：CMoney。資料日期：2025.07.03

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