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台股ETF規模3.36兆創高 季配高息ETF人氣旺

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股進入下半年，73檔台股ETF規模創下新高，整體規模達3.36兆元，領先大盤創下新高，統計今年來共增加5,560.33億元。進一步觀察今年來規模增加前十大台股ETF，以0050規模增加2,123億元最多，0056元大高股息、00919群益台灣精選高息分居二、三名。整體來看，規模增加前十名中包括0056、00919、00878、00713、00918共5檔高息季配型都有上榜。顯示出投資人還是對季配型台股高息ETF有所偏愛。

市場法人表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，雖然近期台股高息ETF吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF，投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力，以00919為例，00919成立以來9次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元，配息金額維持新高，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，深受許多投資人、存股族的喜愛。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，今年以來台股市場面臨多樣波動，高息資產具備易漲抗跌的特性，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，可望為投資組合帶來穩定的收益。

謝明志指出，7月初將面臨對等關稅的問題，通膨的影響將開始顯現，7、8月公布的數據將影響聯準會的降息步調，美國也將面臨債務上限的問題。籌碼面部分，外資期貨空單創下歷史新高，過去期貨空單突破5萬口，台股有拉回風險，台幣匯率變化可能將影響企業獲利，7月公布半年報，財報可能不如預期，綜合而言，第3季的雜音很多。不過，從存股的角度來看，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

今年來規模增加前十名台股ETF。（資料來源:CMONEY、2025/7/3）
今年來規模增加前十名台股ETF。（資料來源:CMONEY、2025/7/3）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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