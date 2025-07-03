半導體強強滾 台美半導體ETF成長可期

近期全球股市表現強勁，美國費半指數近一個月以來呈現雙位數成長，台股也同步跟上於這波半導體熱潮，儘管關稅談判、聯準會利率決策與企業財報等不確定因素仍在，但受惠於AI題材持續發酵與成交量穩定回升，下半年台股仍有機會挑戰年內高點，兆豐投信旗下三檔ETF 兆豐洲際半導體ETF（00911）、兆豐電子高息等權ETF（00943）、兆豐US優選投等債ETF（00957B）即將配息，最後買進日皆為7月15日，除息交易日皆為7月16日，預計參與配息的投資人可提前規劃。

市場盤面資金雖呈現快速輪動態勢，但主軸仍聚焦電子族群，特別是AI相關次產業最具投資價值，部分個股雖因漲多出現技術性回檔，但資金並未大幅流出，主流地位依然穩固，展望後市，三大關鍵因素提供有力支撐包含企業獲利預期持續上修、聯準會降息預期增強，以及地緣政治與政策風險逐步緩解。

兆豐投信表示，看好此波科技投資熱潮，投資人可關注美國及台灣半導體相關ETF，兆豐洲際半導體ETF（00911）從美國上市半導體股票中，以市值及流動性篩選前30檔龍頭企業，相較直接購買美股，投資成本更低，且以新臺幣計價，能有效降低匯兌風險。

此外，近期火熱的電池備援電力模組（BBU）題材亦納入兆豐電子高息等權ETF（00943）選股策略中，透過股利率、獲利成長及研發費用等指標篩選優質電子企業納入持股，50檔成分股完全透明揭露，提供投資人參與科技趨勢投資的新選擇。

兆豐投信指出，基金配息率不代表報酬率，建議投資人選擇ETF時，不僅需留意配息率與其追蹤指數的殖利率之差異，亦留意ETF公佈配息率後，市場搶進下可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在配置臺股ETF時，建議宜將前述條件納入考量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。