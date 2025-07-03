00982B掛牌未滿三個月首配息！年化配息率6.72％ 躍居債券A段班

7月除息旺季報到，除股息外債息也受投資人關注，依各家投信公告共有49檔債券發布配息資訊。依CMoney統計至1日，有8檔債券型ETF年化配息率達6%。其中，首配的FT投資級債20+（00982B）每單位配息0.052元，以公告當日收盤價9.29元計，年化配息率達6.72%，引發關注。

00982B年化配息率破6.7% 3個月躍升A段班

4月底甫掛牌上市的00982B不到三個月即公告配息，年化配息率破6.7%，入列穩穩配息A段班。配息每受益權單位維持配0.052元，以7月1日收盤價9.29元計算，單次配息率0.56%，年化配息率6.72%。00982B預計於7月16日除息，息收8月8日入袋，投資人可於7月15日以前買進。

下半年降息有望！ 資金湧入投資級債

聯準會最新釋出今年可望降息2次訊號，市場預期最快降息時點落在9-10月，帶動投資級債券ETF資金大舉流入。

00982B基金經理人洪慧珊表示，以美銀引述EPFR最新統計，截至6月25日，投資級企業債基金單周淨流入擴大至46.8億美元，較前一週的28.8億美元明顯增加；目前長天期投資等級債ETF年化配息率破6%，勝過不少台股ETF配息率，未來不降息或暫緩降息，留意存續期間長的利率風險外，把握相對低價位進場領息收，可靜待市場變化；反之下半年若如預期降息，則具備息利雙收的潛力，可作為下半年資產配置，可攻可守的核心選項。，

當前關稅議題及匯率波動帶來市場動盪，為投資人提供逢低布局的良機，專家建議，以債券型ETF進行資產配置，就債息收入作為投資首要考量，透過地區、產業的分散配置，降低單一風險影響，同時把握現階段較佳的進場時機。

7月將除息債券型ETF

＊年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 收盤價 X 一年配息次數 X 100%」之。資料來源：CMoney (2025/07/01)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。