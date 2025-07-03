快訊

長榮、華航、星宇7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中選會：首波罷免7月16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

半導體強強滾 台美半導體ETF成長可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期全球股市表現強勁，美國費城半導體指數近一個月以來呈現雙位數成長，台股也同步跟上於這波半導體熱潮，儘管關稅談判、聯準會利率決策與企業財報等不確定因素仍在，但受惠於AI題材持續發酵與成交量穩定回升，下半年台股仍有機會挑戰年內高點，兆豐投信旗下三檔ETF ：00911、00943及00957B即將配息，最後買進日皆為114年7月15日，除息交易日皆為114年7月16日，預計參與配息的投資人可提前規劃。

市場盤面資金雖呈現快速輪動態勢，但主軸仍聚焦電子族群，特別是AI相關次產業最具投資價值，部分個股雖因漲多出現技術性回檔，但資金並未大幅流出，主流地位依然穩固，展望後市，三大關鍵因素提供有力支撐包含企業獲利預期持續上修、聯準會降息預期增強，以及地緣政治與政策風險逐步緩解。

兆豐投信表示，看好此波科技投資熱潮，投資人可關注美國及台灣半導體相關ETF，00911兆豐洲際半導體ETF從美國上市半導體股票中，以市值及流動性篩選前30檔龍頭企業，相較直接購買美股，投資成本更低，且以新臺幣計價，能有效降低匯兌風險。

此外，近期火熱的電池備援電力模組（BBU）題材亦納入兆豐電子高息等權ETF（00943）選股策略中，透過股利率、獲利成長及研發費用等指標篩選優質電子企業納入持股，50檔成分股完全透明揭露，提供投資人參與科技趨勢投資的新選擇。

兆豐投信指出，基金配息率不代表報酬率，投資人選擇ETF時，不僅需留意配息率與其追蹤指數的殖利率之差異，亦留意ETF公佈配息率後，市場搶進下可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在配置臺股ETF時，建議宜將這些條件納入考量。

兆豐投信ETF基金特色及配息時間表
兆豐投信ETF基金特色及配息時間表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00911兆豐洲際半導體 ETF

延伸閱讀

台美關稅10至15%機率高？他喊有利台股續攻 被反嗆：匯率抵銷等於0

台積電7月法說會先卡位 11檔高含積量ETF 7月除息秀

卡位除息半導體ETF

權王神龍擺尾 台股黑翻紅…專家：留意期貨空單攀高

相關新聞

00961一出手配息「直接封王」…年化14.88%坐穩ETF之最！ 現上車還來得及

千呼萬喚，廣大投資人等待已久的FT臺灣永續高息ETF（00961），上市掛牌八個月後，迎來首度配息，7月1日正式公告每股配息0.115元，以當天收盤價9.27來計算，單次配息率為1.24%，年化配息率

006208對槓0050...換股績效更好？專家建議「雙檔並持」：這波是股東勝利

元大投信的「元大台灣 50」（0050）與富邦投信的「富邦台灣 50」（006208）近來掀起前所未見的心理與實質攻防。0050 於 6 月中完成「一拆四」，股價瞬間降到48元上下，吸引大量小資族進場；統計顯示，拆分前後近一個月，受益人數突破 121 萬，暴增10%左右。 而連八週受益人流失的 006208 近期端出「降費＋預留分割」組合拳：將經理費下修至 0.1215%，並在信託契約增列分割條款，向市場釋放「我也能變便宜」的暗示，宣告實質戰正式開打。但市值型ETF大亂鬥，究竟對投資人來說有什麼意義?今天股編一次幫大家解惑開來。

00918、00919怎麼選？杉本解析：回本年限、合理價與健保補充費一次看懂

＊原影音發布時間為6月25日 YouTube投資頻道《杉本來了》影片，主題鎖定高股息ETF 群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918），為投資人詳細分析兩檔商品的配息穩定性

00929本月配0.07元…帳面賠快10萬！存股哥：資產還是不斷往前、配置沒太大問題

00929公告本月配息0.07，已連續3個月配息達0.07，稍微中止連續半年的配息乾旱潮，以目前股價17.49計，單月殖利率0.4%、年化預估殖利率4.8%，其實配息部分已經有慢慢回升了。 大家

0056股息縮水該轉去00919？達人「存水備不時之需」：不是不夠配

＊原文發文時間為7月1日 0056配息從上次的1.07元調降到0.866元，很多大大哀號「股價還沒折，股息先打八折了啦！」 一眼看過去，現在還沒「降息」的高股息ETF剩下00919，所以也

0050「重返百元」約再10年？00985A掛牌前市值型ETF討論沸騰

市值型ETF近日再成焦點，0050在分割與費用調降帶動下，市場熱度持續升高。專家根據成立以來年化報酬率11%、每年除息約3%估算，指出「分割後的0050約再10年，就可重返百元」，引發網友關注與討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。