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00961一出手配息「直接封王」…年化14.88%坐穩ETF之最！ 現上車還來得及

聯合新聞網／ 綜合報導
00961首度配息每股0.115元，年化配息率達14.88%，一舉奪下2025年配息王。成分股結合高股利與ROE選股機制，加重航運、半導體與金融權重，吸引投資人搶搭配息列車。林澔一／攝影
00961首度配息每股0.115元，年化配息率達14.88%，一舉奪下2025年配息王。成分股結合高股利與ROE選股機制，加重航運、半導體與金融權重，吸引投資人搶搭配息列車。林澔一／攝影

千呼萬喚，廣大投資人等待已久的FT臺灣永續高息ETF（00961），上市掛牌八個月後，迎來首度配息，7月1日正式公告每股配息0.115元，以當天收盤價9.27來計算，單次配息率為1.24%，年化配息率衝上14.88%，讓所有投資人個個眉開眼笑，更是直接登頂2025年以來的「配息王」寶座。

7月台股ETF配息秀登場 00961年化配息率14.88%領先群雄

7月份可說是台股ETF配息旺季，高股息ETF就有6檔配息，其中00961的年化配息率，高達14.88%，排名第二的是元大高股息（0056），年化配息率為10%，第三名為元大台灣價值高息（00940），首度配息的00961果然不孚眾望，讓所有對手幾乎看不到車尾燈。

（＊年化配息率計算為「每單位配息金額／最新收盤價Ｘ一年配息次數Ｘ100%」，以公式計算得之。資料來源：CMoney。統計截至2025.07.01)
（＊年化配息率計算為「每單位配息金額／最新收盤價Ｘ一年配息次數Ｘ100%」，以公式計算得之。資料來源：CMoney。統計截至2025.07.01)

台股高股息ETF競爭非常激烈，00961首度配息，能夠擊敗群雄的原因，除了首次配息的紅利之外，還要歸功於結合「高股利與ROE」的嚴格選股機制，確保成分股兼具高現金股利與優良的獲利成長，使得00961具備長期穩健配息的基礎。

高股利+ROE選股機制 加碼航運股打造穩定現金流

成分股的底子打得好，換股操作的靈活性也很重要，在五月份的換股時，00961大幅提高航運產業、半導體以及金融產業的權重，航運產業提升至約25%，其中長榮（2603）和陽明（2609），為前兩大持股，今年的配息殖利率都超過10%，半導體以及金融產業，也有穩定的配息，為00961帶來強勁且穩定的現金流，交出亮眼的配息成績單。

想要趕搭配息王列車的投資人，現在上車還來得及，00961最後的買進日為7月15日，就能享受到雙位數的配息報酬率，不過專家也提醒，除了把握進場投資的時間點外，也要注意出現「股價溢價」的情形，才不會賺了配息，卻虧了股價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 00961臺灣ESG永續高息 月配息

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