006208對槓0050...換股績效更好？專家建議「雙檔並持」：這波是股東勝利

元大投信的「元大台灣 50」（0050）與富邦投信的「富邦台灣 50」（006208）近來掀起前所未見的心理與實質攻防。

0050 於 6 月中完成「一拆四」，股價瞬間降到48元上下，吸引大量小資族進場；統計顯示，拆分前後近一個月，受益人數突破 121 萬，暴增10%左右。

而連八週受益人流失的 006208 近期端出「降費＋預留分割」組合拳：將經理費下修至 0.1215%，並在信託契約增列分割條款，向市場釋放「我也能變便宜」的暗示，宣告實質戰正式開打。

但市值型ETF大亂鬥，究竟對投資人來說有什麼意義？今天股編一次幫大家解惑開來。

心理戰：0050 用「一張買得起」打開新客群

過去高單價是許多散戶的心魔—即使可以零股交易，「一次買一張」仍被視為踏實感的象徵。

元大精準捕捉這點，用分割消除價格障礙，使 0050 從市場龍頭升級為「平民 ETF」。

拆分後，五日成交量逾十萬張，流動性大幅領先同業，光是分割前後這一個月受益人數就大幅上升了10%，來到120萬人之多；這也很好理解，對剛起步的投資人而言，0050 成了最容易被「一鍵加入定期定額」的選項，每個月都可以有累積「整張」儀式的滿足感體現。

實質戰：006208 鎖定成本與彈性

然而就在0050出手分割後，老對手富邦006208連續八周受益人數下滑，與0050高下立判，或許是為了將來鋪路或是止血，富邦投信雖未立即跟進分割，卻選擇強化自身成本優勢。

費率由 0.139% 下降至 0.1215%，差距乍看僅 0.0175 個百分點，但在長期複利下仍具吸引力。

更關鍵的是預留分割條款，為日後價格競爭保留迴旋空間，一方面向既有受益人喊話「不必急著移倉」，另一方面遞出籌碼與 0050 形成制衡，防止市占過度集中。

心理與實質的交兵誰更勝一籌？

不過綜觀來看，投資人在購買ETF上會有慣性存在，大規模資金搬移不易。

006208 此舉更像「止血」，目標在於穩住受益人流失速度，而 0050 仍將因高流動性與品牌效應持續吸金。

隨數位券商崛起，滑價、追蹤誤差與貸券回饋會被放大檢視；誰能持續壓低持有成本、提升流動性，誰就能在長跑勝出。

但對投資人來說，最終將因競爭受惠，以更低成本取得同樣的市值型ETF資產。

雙雄 ETF 全都要!

0050與006208的王座之爭，標誌著台灣ETF市場進入了一個新的成熟階段。

0050的分割是一次成功的市場教育，而006208的降費反擊則確保了市場的良性競爭，但就像上文所說，股編認為最終受惠的仍是投資人本身，為什麼呢？

由於許多投資台股的存股族在未來勢必會面對到資產變高的問題，而為避免單筆股利超過二代健保補充保費門檻，如何配置ETF就成了一門學問，假設0050與006208都成為了親民的市值型ETF，那就提供投資人採取「雙檔並持」的策略。

此舉將使市場從單純對打轉為互補並進，有助分散單一 ETF 過度集中的風險，也讓投資人能夠獲得更多報酬收益。

也使得這場競爭的結果從純粹的對手，演變為可供投資人策略性運用的互補工具。

原文出處：市值ETF爭霸戰！006208出招「最低費率」反殺 0050 網友：要換回去還是雙檔並持？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。