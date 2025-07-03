00918、00919怎麼選？杉本解析：回本年限、合理價與健保補充費一次看懂

＊原影音發布時間為6月25日

YouTube投資頻道《杉本來了》影片，主題鎖定高股息ETF 群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918），為投資人詳細分析兩檔商品的配息穩定性、投資報酬率、便宜價區間、現金流回本年限，並提醒觀眾切勿輕信網路詐騙。

分析00919與00918的近一年配息表現。杉本指出，2023～2024年可說是ETF元年，高股息ETF規模成長飛快，殖利率動輒6%～10%，配息方式從季配、月配到機動配息，受到投資人高度青睞。

以最新公告為例，00919本季配息維持0.72元，00918則為0.7元，年化殖利率雙雙突破12%。

雖然近期受台美政經與股債波動影響，兩檔短線淨值下跌、績效暫時回檔，但配息表現依然可圈可點。

杉本以6月16日股價為基準，計算投資回本年限：

00919現價22.5元、年配息2.88元，約7.8年可回本 00918則需8年

以合理價與便宜價觀察：

00919便宜價22元、合理價26.8元 00918則分別為21.3元、26.1元

杉本強調，領息回本速度上00919略勝一籌，但ETF填息表現近五次未見突出，主要因今年股債雙跌、外部環境動盪。

此外，杉本特別提醒投資人須注意配息來源結構，00919今年第一季「股利獲盈餘所得」佔總配息36.11%、00918則為19%，其餘多來自財產交易所得（如股票買賣）。這直接影響二代健保費的扣繳條件。

依現行規定，單次股利2萬元以上才需課徵健保補充費，依據最新計算，00919若持有不超過76張、投資金額不超過171萬元，00918則不超過153張、344.2萬元，則不太會被扣健保費。

針對存股族關注的「現金流」規劃，杉本分享：若每年年初購入12張00919並將股息再投入，第四年有機會達到年現金流1萬元、第六年2萬元、第八年3萬元。

00918則計算方式相同。強調存股本質就是長期耐心、穩定資產現金流，不應被短期配息或帳面漲跌牽動情緒。

杉本最後呼籲，任何ETF的便宜價、合理價都是根據自身精算公式評估，真正的投資判斷還需持續追蹤配息結構與股價區間。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。